流感患者增3成 醫師憂開學群聚

口罩解封加上暑假出遊潮，兒科醫師發現感染流感等上呼吸道疾病患者增加約3成，部分幼兒園幼童輪流感冒、發燒，連園長也被傳染，還有一家四口都染流感；兒科醫師指過往夏天很少收治流感病童，現幾乎每周都有，預期「開學群聚可能又有一波高峰」，提醒民眾出入公共場所戴上口罩，不要以手摸口鼻。

高雄某幼兒園兼安親班近期發現，幼兒園內孩童一個接一個感冒、發燒，連園長、幼教師也被傳染，兒科醫師也發現，5月至今臨床收治流感等上呼吸道感染患者明顯增多。

高雄市立大同醫院兒科部主治醫師李杰明說，日前有5歲男童高燒不退送進急診，經快篩染A型流感，詢問後發現父親與8歲胞姐都有相同症狀，經診斷都罹患A流。

高雄榮總兒童醫學部主任鄭名芳也說，過去夏天幾乎不會收治流感病童，近期幾乎每周都有，年齡層從幼稚園到國、高中都有。

李杰明說，疫情趨緩，民眾對戴口罩等防疫習慣鬆懈，加上旅遊旺季到觀光景點等公共場所機會多，染流感等上呼吸道疾病患者約增加3成，提醒民眾出入公共場所最好戴口罩，勿以手摸口與鼻。

高市衛生局表示，依規定同班級同一天有2名以上學生，經醫師診斷為流感或經COVID-19快篩陽性者需通報，5月以來，校園流感小群聚通報數陸續都有，尤其流感小群聚現象增加，提醒民眾勤洗手防疫。