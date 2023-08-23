好市多A肝莓風波 台南完成5124公斤莓果回收及銷毀

台南市衛生局今宣布，已完成對好市多受A肝病毒汙染的冷凍莓果回收與銷毀，總量5124.21公斤，包含科克蘭冷凍3種綜合莓2226.18公斤、科克蘭冷凍藍莓2485.03公斤及科克蘭冷凍草莓413公斤，請消費者放心。

衛生局表示，最後1批回收銷毀在8月10日，數量176.41公斤，包含科克蘭冷凍3種綜合莓36.71公斤、冷凍藍莓115.78公斤及冷凍草莓23.92公斤，載運至高雄岡山焚化廠執行。

衛生局公布追蹤好市多台南分店有關受A肝病毒汙染的進口冷凍莓果回收情形，截至8月8日止，共計回收科克蘭冷凍3種綜合莓2226.18公斤、科克蘭冷凍藍莓2485.03公斤及科克蘭冷凍草莓413公斤。

截至今年8月14日止，南市共3人食用好市多莓果通報A肝疑似案例，經疾管署研判皆已排除，衛生局電話關懷1028名曾購買好市多莓果的消費者，並衛教注意事項。

衛生局提醒，A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎，主要經由糞口途徑傳播，包括食用、飲用受病毒汙染的食物或與感染者密切接觸，如果已食用疑似食品，請勿驚慌，於最後1次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請盡速就醫。

此外，建議慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，可在最後1次食用日後2周內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要，自費施打A型肝炎疫苗的合約院所名冊，可上台南市政府衛生局官網，參考2023年台南市常規疫苗名冊，相關查核及防疫資訊可至台南市政府衛生局「好市多冷凍莓果專區」網站查詢。