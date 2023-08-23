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好市多A肝莓風波 台南完成5124公斤莓果回收及銷毀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局完成好市多台南分店進口冷凍莓果最後階段的回收與銷毀作業。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局完成好市多台南分店進口冷凍莓果最後階段的回收與銷毀作業。圖／台南市衛生局提供

台南衛生局今宣布，已完成對好市多受A肝病毒汙染的冷凍莓果回收與銷毀，總量5124.21公斤，包含科克蘭冷凍3種綜合莓2226.18公斤、科克蘭冷凍藍莓2485.03公斤及科克蘭冷凍草莓413公斤，請消費者放心。

衛生局表示，最後1批回收銷毀在8月10日，數量176.41公斤，包含科克蘭冷凍3種綜合莓36.71公斤、冷凍藍莓115.78公斤及冷凍草莓23.92公斤，載運至高雄岡山焚化廠執行。

衛生局公布追蹤好市多台南分店有關受A肝病毒汙染的進口冷凍莓果回收情形，截至8月8日止，共計回收科克蘭冷凍3種綜合莓2226.18公斤、科克蘭冷凍藍莓2485.03公斤及科克蘭冷凍草莓413公斤。

截至今年8月14日止，南市共3人食用好市多莓果通報A肝疑似案例，經疾管署研判皆已排除，衛生局電話關懷1028名曾購買好市多莓果的消費者，並衛教注意事項。

衛生局提醒，A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎，主要經由糞口途徑傳播，包括食用、飲用受病毒汙染的食物或與感染者密切接觸，如果已食用疑似食品，請勿驚慌，於最後1次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請盡速就醫。

此外，建議慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，可在最後1次食用日後2周內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要，自費施打A型肝炎疫苗的合約院所名冊，可上台南市政府衛生局官網，參考2023年台南市常規疫苗名冊，相關查核及防疫資訊可至台南市政府衛生局「好市多冷凍莓果專區」網站查詢。

衛生局 肝炎 台南 好市多

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