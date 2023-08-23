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新生兒缺氧腦麻…北榮醫師、院方判賠1905萬 北榮回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃姓婦人10年前懷孕，2014年4月26日因下腹痛到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因及作出適當處置，以致產下重度腦麻痹的嬰兒。黃姓夫妻與兒子提告要求陳與北榮連帶賠償，台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬餘元。圖／聯合報系資料照
黃姓婦人10年前懷孕，2014年4月26日因下腹痛到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因及作出適當處置，以致產下重度腦麻痹的嬰兒。黃姓夫妻與兒子提告要求陳與北榮連帶賠償，台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬餘元。圖／聯合報系資料照

黃姓婦人10年前懷孕，2014年4月26日因下腹痛到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因及作出適當處置，以致產下重度腦麻痹的嬰兒。黃姓夫妻與兒子提告要求陳與北榮連帶賠償，台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬餘元。

士林地方法院原認定陳姓醫師無過失，判黃姓夫妻敗訴，但高院前審改判陳和北榮應連帶賠償小孩719萬元、付給黃姓夫妻786萬，另賠黃婦和黃夫各200萬精神慰撫金。但最高法院認為二審調查有可議之處，廢棄、發回更審。

高院更一審今判陳醫師與北榮應連帶賠償腦麻兒359萬餘元、付給黃姓夫妻393萬餘元，另賠償黃姓夫妻各100萬精神慰撫金；北榮另應獨自賠償腦麻兒359萬餘元、付給黃姓夫妻393萬餘元，並再給付夫妻各100萬元，總金額與前審相差無幾，但北榮應負擔責任變重。

台北榮總表示，有關高等法院110年度醫上更一字第2號案件宣判，本院尚未收到判決書，不知悉判決結果與理由，惟本案曾經兩次醫療鑑定，依鑑定機構專業判斷本院應無醫療疏失；待收到判決書後，將與律師研究後續作為。本案係9年前發生的不幸醫療事故，院方對此事件，深感遺憾與不捨。

醫師 榮總 婦產科 醫療疏失

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