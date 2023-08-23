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走出歧視靠這群醫師 愛滋病感染人數今年可望跌破千例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
第二屆「我和我的健康照護者」頒獎典禮，希望藉由經驗分享鼓勵更多人提供HIV感染者友善的醫療照護。記者李青縈／攝影
第二屆「我和我的健康照護者」頒獎典禮，希望藉由經驗分享鼓勵更多人提供HIV感染者友善的醫療照護。記者李青縈／攝影

看診診療椅包膜、醫療人員擔心感染消極執行後續治療、診療間歧視等HIV感染者在醫療場域被歧視的狀況層出不窮。Amy媽媽表示，自己面對孩子感染HIV時十分徬徨害怕，好在有遇到桃園醫院感染科主任醫師鄭健禹，鄭醫師不只醫病更醫心，也讓她跟孩子之間的矛盾成功化解。

為表揚推動零歧視與去污名的第一線健康照護者，國際愛滋病學會發起「我和我的健康照護者」提名活動，並由台灣關愛基金會、台灣紅絲帶基金會、臺灣感染誌協會、台灣新滋識同盟共同舉辦。今年共有五組組合獲獎，希望就由其經驗鼓勵更多人提供HIV感染者友善的醫療照護環境。

「雖然我常批評台灣愛滋病防治的工作，但坦白說已經做得不錯」行政院衛生署前署長涂醒哲說，就算感染仍可以透過好好吃藥來控制。

疾管署發言人曾淑慧表示，今年我國HIV感染人數有望首度不到千例，截至7月底HIV通報確診為569人跟去年同期相比減少9%，距離愛滋防治三零願景（零感染、零死亡、零歧視）更進一步，她也感謝獲獎者的努力讓我國愛滋防治能有進展。

台灣愛滋學會常務理事、三總感染暨熱帶醫學科主治醫師王甯祺則說，HIV感染者只要一天一顆藥就可控制病毒量，若持續至少六個月以上，病毒量低於200 copies/ml ，就算透過性行為也不會傳染病毒，也就是「U=U」的概念。

王甯祺說，面對愛滋感染者只要有控制病毒量，臨床治療上就可以當作慢性病族群照顧，外科、侵入性治療等也不會有什麼問題，照顧上不應該有標籤化。他舉三總急診曾經遇過的HIV感染個案為例，急診在10個小時內做完急救插管、心導管、葉克膜等，他自豪地說「醫療團隊不在意病人感染，而是重視病人發生什麼事情。」

此次得獎者之一的未來診所院長吳怡慧醫師表示，「去年這個活動第一次在台灣舉辦，許多老病人跟我說他們很想要提名，卻擔心資訊公開後，會對家人帶來不好的影響，甚至受到異樣眼光看待。」

得獎的鄭健瑀醫師與Amy媽媽則是由Amy媽媽代為領獎，她表示，起出到診間的時候很害怕，不知道孩子到底怎麼了，但他很感謝部立桃園醫院的照護中心提供了很多幫助，她希望未來可以朝三個方向前進，分別是友善的醫療團隊、家庭陪伴以及學習新概念。

同為獲獎者的聯合醫院仁愛院區顧文瑋醫師則說，自己其實滿驚訝的自己只是在做日常的工作，現在正在經歷一個世代的改變，比較年輕的朋友通常比較可以接受有關HIV的一些新證據，也可以很自在的討論 HIV，但對於較年長的世代HIV仍是個禁忌議題，應該花心力去解決整個社會的結構性問題。

愛滋病 醫師

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