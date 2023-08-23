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通勤族快看！淡海輕軌運量成長1.5成 平日上下班縮班距

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
淡海輕軌運量持續成長，將加密尖峰班距。圖／新北捷運公司提供
淡海輕軌運量持續成長，將加密尖峰班距。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌運量持續成長，比去年6月約成長1.5成，目前運量1.3萬至1.4萬人次左右，新北捷運公司表示，因應通勤旅客增多，將加密尖峰班距，28日起平日上午6點30分至8點30分，將由原先6至7分鐘，縮短到4至6分鐘，假日上午9點至晚間11點，班距為8至11分鐘。

新北捷公司表示，淡海輕軌綠山線營運至今將五年，自疫情解封後運量穩定成長，通勤及通學旅客逐漸回流，運量成長前約1.2萬人次左右，現在成長後約是1.3萬至1.4萬左右，距離去年6月調整班距時，運量約成長1.5成，平日上、下午通勤時段經常性有大量人潮，常有列車車廂滿載的擁擠情形。

經調整後，平日尖峰時段上午6點30分至8點30分，班距為4至6分鐘、離峰時段則配合北捷班車時刻，調整為9至12分鐘；下班時間傍晚5點至晚間8點，班距調整為5至10分鐘；晚間8點至晚間11點為8至10分鐘；晚間11點至12點為10至16分鐘。

新北捷公司表示，假日部份，上午6點至9點為10至16分鐘，其餘一般時段上午9點至晚間11點為8至11分鐘；另方便旅客轉乘，除上午尖峰時段以外，全日安排與北捷淡水信義線紅樹林站相互轉乘。

另外，為因應淡水漁人碼頭舉辦的「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，8月27及9月3日兩日施放長達15分鐘的煙火秀，新北捷公司表示，淡海輕軌將加開列車疏運，傍晚4點至6點班距縮短為6至9分鐘，傍晚6點至晚間9點班距縮短為6分鐘，並視人潮滾動式調整加開班次疏運旅客，民眾可搭乘淡海輕軌，減少塞車問題，全線各站也提供多元行動支付。

淡海輕軌運量持續成長，比去年6月約成長1.5成，目前運量1.3萬至1.4萬人次左右。圖／新北捷運公司提供
淡海輕軌運量持續成長，比去年6月約成長1.5成，目前運量1.3萬至1.4萬人次左右。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌 北捷

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