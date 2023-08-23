大學新生躲角落大哭 美女暖醫路過「1句話」救了他

「來，我可以牽你的手嗎？」急診科美女醫師田知學分享，她在繁忙的工作告一段落後，遇到一名嚎啕大哭的男孩，上前關心才知對方有輕生念頭。她暖心陪伴後，也馬上帶男孩去找身心科醫師求助，貼心行為讓網友大讚：「謝謝妳拉住他」。

田知學21日在臉書發文指出，她在處理完許多工作事項後，抓準時機走出醫師研究辦公室，耳邊卻傳來摀著耳朵也無法掩蓋的哭聲，「是一個看起來像大學新生的男孩，在醫院的接駁車站旁陰暗角落無助地嚎啕大哭」。

田知學走過去，雖然很想安慰他，但身為急診醫師的她自認安慰功力、聊天耐心真的滿差的。「還好我不是在上班，不然我可能會開始焦慮：那個插管的病人、那床休克的病人、剛剛很像急性心肌梗塞的病人、喘的小朋友好多了嗎、是不是快輪到我縫那個頭部撕裂傷的病人…轉頭望去：天啊！我還沒看的新病人又淹滿了」。

還好經過田知學的努力下，取得男孩的信任，對方表示，自己無助到只能想到結束生命，而來醫院又剛好錯過門診服務時間，因此不知所措的哭了出來。田知學則暖回，「還有很多方法，相信阿姨，我剛好跟急診室很熟，來，我可以牽你的手嗎？我帶你過去」田知學伸出手來，男孩也信任的牽住，後來也順利找來身心科醫師會談。

田知學說，她曾經考過美國醫師執照，其實也曾經想過留在美國執業，當時為了讓自己有更多機會，所以申請不只急診科，但唯獨身心科是「想都不要想」的科別。「其實，心裡的疾病最難醫，自覺真的不是那塊料。但打從心底佩服身心科醫師，這真的是非常不容易的專業，要有強大的耐心與熱忱！」

網友對此也紛紛表示，「多麼幸運可以遇到田醫師」、「幸好人間處處有天使」、「謝謝醫生們能在忙碌、高壓又無法喘氣的工作下，保有熱情與善良」、「真的覺得身心科跟心理諮商師很厲害」、「這個大男生很有勇氣，知道要怎麼求助，相信他還是能有很好的智慧來幫助自己渡過人生的難關」。

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