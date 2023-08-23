南橫明霸克露橋便道又中斷 搶修行人道路供病患進出
受到昨天山區大雨影響，讓好不容易搶通的明霸克露橋河床便道，再度遭土石流覆蓋影響通行，讓受影響的桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里3里今天宣布停班停課，三工處今天緊急搶通一條供行人通行道路，讓需要洗腎等病患能出入治療。
據中央氣象局資料，昨日高雄山區受到午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，導致玉穗溪爆發土石流，將明霸克露橋河床便道覆蓋，桃源區長杜司偉說，今天雖然天氣很好出太陽，但因昨日雨勢導致便道毀損無法出入，因此宣布復興里、拉芙蘭里、梅山里等3里今天停班停課。
拉芙蘭里長謝貴奇說，昨天深山下曲大雨，讓便道再次被沖毀，現在只有行人能通行，目前已優先讓需要洗腎病患走出去，由接駁車送往治療，但其他居民運送農作物、採買物資會受到影響，因農作物量大，人力運送效果有限，若農作有損壞會協助申請補助，希望能盡快修好，還給部落安全的道路。
三工處表示，因昨天傍晚玉穗溪爆發土石流，讓河床出現7公尺淤積，讓河床便道遭淹沒，昨晚已緊急調派工程車輛，前往修復中的明霸克露鋼便橋搭設覆工板及柵欄供居民步行方式緊急通行，目前已於今天上午10點開放。
便道搶修部分，三工處今早已派駐大型機具前往開挖，因土石鬆軟，具體搶通時間還有待評估，修復中之鋼便橋也有待評估是否有進一步受損。
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