福島核廢水影響台灣？ 氣象局：1、2年後近海氚濃度增

日本政府宣布最快明天排放福島核處理水。中央氣象局科技中心指出，原能會與氣象局合作分析為期十年歷史擴散，台灣附近海域分別在福島排放後1至2年、4年，出現兩次較明顯氚濃度，但相對國際安全標準少100倍以上，影響微乎其微；且首當其衝的國家是美國，並非亞洲台灣及韓國。

中央氣象局臉書專頁「報氣候」指出，氣象局與原能會共同合作建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，針對廢水可能的擴散情況進行歷史擴散分析，利用2011年日本福島事故後，2011年至2020年的歷史海流資料，以此次日本福島含氚廢水排放的規劃為依據，用電腦模擬含氚廢水在週遭海域的擴散情況，初步評估含氚廢水的傳輸路徑以及對台灣的影響程度。

「報氣候」指出，分析結果顯示，假設從2011年日本福島開始排出含氚廢水，廢水主要會隨著「黑潮延伸流」與「北太平洋流」，往東太平洋及美國西岸傳輸。而在向東傳輸的過程中，有少部分廢水會順著這條強勁海流兩側反向流動的渦旋向南傳送，再隨著北赤道洋流及黑潮影響台灣周遭的海域。根據模擬結果，台灣附近海域會分別在福島排放後1至2年、4年，出現兩次較明顯的氚濃度。

中央氣象局科技中心技正朱啓豪受訪說明，依據模擬結果，台灣附近海域會分別在福島排放後1、2年後，會有氚水到台灣附近，但模擬濃度來看，遠比國際安全標準至少低於100倍以上，影響可說「微乎其微」。他說，原能會與氣象局持續進行合作計畫，每日做七天預報，民眾不用過度緊張，相關資訊也可參閱原能會官網。他也說，最受日本福島氚水影響的是美國，並非亞洲的台灣、韓國，其中韓國受到影響比台灣小。

另外，中央氣象局科技中心研究員鄧仁星也曾表示，依模擬洋流狀態，黑潮的延伸流、北太平洋的洋流不分季節流經福島核電廠排放氚水出海口，因此美國西岸沿海每年所接收到的氚水活度濃度（輻射量）是台灣的1000至1萬倍。

原能會22日發布新聞稿表示，將跨部會執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施。

首先，政府已由原能會與衛福部、農業部、海委會的跨部會合作強化輻射監測作為，執行海水、漁產、環境生態樣品及日本進口食品的取樣檢測，以確保海域環境與民眾食品輻射安全，至今檢測結果均無輻射異常，未來亦將持續監測，並將監測結果與日本排放前建立的背景資料庫進行比對分析，據以滾動調整監測計畫。

另外，為預先掌握日本福島含氚廢水排放對台灣海域的影響，原能會核研所與交通部氣象局合作，以100年日本福島事故後的10年歷史洋流資料，進行氚廢水擴散濃度動態模擬分析，結果顯示主要的含氚廢水，沿北太平洋洋流向東流向美國西岸。

部分則受北太平洋中尺度渦流影響，約在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，但遠低於台灣海域的氚環境背景平均值以及氚的輻射儀器偵測極限，對台灣附近海域輻射安全影響，已至可忽略的程度。

原能會表示，後續日方正式排放後，將依據實際排放情形進行擴散動態模擬評估，並提供海洋氚濃度擴散預報。