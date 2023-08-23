鳳梨釋迦賣他國 台東農改場推生產農藥零殘留果

鳳梨釋迦為台東地區重要經濟作物，農業部農糧署長胡忠一表示，有95%鳳梨釋迦都在台東，是台東農業重要的經濟命脈。農業部台東區農業改良場為擴展鳳梨釋迦外銷管道與提升競爭力，同時減少化學農藥使用，開發鳳梨釋迦農藥殘留零檢出生產技術，掌握各種農藥在鳳梨釋迦的殘留特性，調整農友施藥策略，在有效防治病蟲害的前提下，生產無農藥殘留的鳳梨釋迦，把關果品安全。

台東農改場表示，台東地區生產的鳳梨釋迦品質優良，農藥殘留檢驗合格率高，大多數農友皆能遵守藥劑使用規定。近年來鳳梨釋迦外銷中國大陸一度受阻，為拓展多元外銷管道，除需符合各國植物檢疫規定外，國際間釋迦農藥殘留標準不一，且大多未制訂任何標準，故為符合各國規範，精進優質鳳梨釋迦生產技術，使其達成農藥零檢出標準勢在必行。

台東農改場說，農民若能生產無農藥殘留檢出的果品(ND果)，便可將鳳梨釋迦鮮果輸銷至歐盟、加拿大或阿聯酋(杜拜)等准許輸入的國家；鮮果尚未准許出口的國家，則可運用鳳梨釋迦ND果進行全果冷凍或截切加工後，以食品的方式出口至日本、韓國與美國，開拓全新的市場商機。

中國大陸對我下鳳梨釋迦禁令，主要是因為介殼蟲有害生物問題遭禁，台東縣政府與台東大學合作，重新爬梳鳳梨釋迦生產流程，再向中國大陸申請登記，至今僅3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸中。

台東農改場表示，前一期的鳳梨釋迦產季(111年12月至112年4月)共有18位農友通過台東農改場ND果生產技術輔導，總計面積逾26公頃，生產250噸ND果，今(112)年7月13日、8月3、10、16、及23日分別在太麻里地區農會、鹿野地區農會、台東地區農會、卑南鄉班鳩番荔枝產銷班集貨場（班鳩冰品）及東河鄉農會舉辦釋迦病蟲害整合管理講習會，擴大推廣無農藥殘留果品生產技術，總計逾350人次參加。