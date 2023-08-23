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賈新興：台灣東南方熱帶擾動28日成颱機率恐逾5成 預測路徑曝

聯合報／ 記者陳宛茜陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，台灣東南方熱帶擾動下周一（28日）變成颱風機率超過5成以上，一旦成颱有機會發布海警，仍需再觀察。擷取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，台灣東南方熱帶擾動下周一（28日）變成颱風機率超過5成以上，一旦成颱有機會發布海警，仍需再觀察。擷取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，觀察25日至28日台灣東南方颱風有發展的趨勢，下周一（28日）熱帶擾動變成颱風機率超過5成以上，一旦成颱有機會發布海警，路徑可能跟杜蘇芮颱風很像，但仍需再觀察。

賈新興指出，目前西北太平洋有兩個熱帶擾動，歐洲預測資料顯示，目前在呂宋島東北方、台灣東南方的熱帶擾動有3到4成機率發展成颱風，且28日變成颱風機率超過5成以上。

他表示，因離台灣很近，一旦成颱有機會發布海警，可能對台灣東南方、綠島、蘭嶼、巴士海峽等造成影響，目前預報路徑跟杜蘇芮颱風很像，走巴士海峽南邊過去，但歐洲預報是如此，美國沒有，還有幾天，仍需再觀察後續發展。   

賈新興指出，25日之後，菲律賓東方、南海有一些颱風發展機會，除了這個熱帶擾動，之後還有一個，但後期預報不確定性略高，需留意最新的預報資訊。

有關最近天氣，賈新興指出，24日至25日午後各地有局部短暫雷陣雨，26日至28日午後苗栗以南有零星短暫陣雨。

至於29日中午起至30日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，花東及屏東有局部陣雨。31日到9月1日花東及恆春半島有局部陣雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。

杜蘇芮颱風 賈新興

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