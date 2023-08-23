TC音樂節「騰躍的靈魂」登場 胡乃元:讓音樂成為庇護所

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
TC音樂總監胡乃元為台灣聽眾帶來「騰躍的靈魂」。圖／TC音樂節提供
TC音樂總監胡乃元為台灣聽眾帶來「騰躍的靈魂」。圖／TC音樂節提供

2023 Taiwan Connection（TC）音樂節—「騰躍的靈魂」25日登場，共計舉辦8場3套曲目音樂會，為台灣觀眾演奏布拉姆斯與其「可敬的對手」華格納，與受後者影響的理查．史特勞斯作品。此次巡演除了到台北、台中、高雄、苗北，並應台東藝術節邀請赴台東演出。

「我們的時代充滿紛擾，希望能以浪漫時期的音樂，提供大家2小時的心靈撫慰，讓音樂成為大家的庇護所。」TC音樂總監胡乃元形容此次音樂節的曲目。

胡乃元表示，浪漫時期作曲家的人生經歷成為創作的生命力量，今年的重點曲目之一布拉姆斯第三號交響曲猶如作曲家的自傳—50歲的他回顧翻騰洶湧的20歲。

音樂大師舒曼發表《新道路》一文，盛讚布拉姆斯是德國音樂的未來，此舉將他推上樂壇中心。隨後舒曼投河自盡未果，被送入療養院，消瘦過世。而布拉姆斯則協助身為鋼琴家的舒曼夫人照顧家庭，傳說兩人產生微妙感情，布拉姆斯終身未娶。

胡乃元說，經過30年的消化，布拉姆斯才能用音樂譜寫那段歲月。曲中有多處與舒曼第三號交響曲的連結，「也許是他與那段歲月的消融和解，也許是對舒曼的英雄式送別。」而透過音樂藝術轉化，讓聽眾的情感與靈魂產生呼應。

勇源X TC國際室內樂系列I & II兩套曲目，則以浪漫時期下的民族主義為主軸，以捷克作曲家德佛札克美國時期的作品之一：作品97號的弦樂五重奏為重點曲目，構成《遠山的呼喚》。再以英國作曲家艾爾加於一戰末期創作的最後四首傑作之一：作品84號的鋼琴五重奏為重點曲目，構成《艾爾加的1918》。

本次音樂節邀請二度來台、現任洛杉磯愛樂法國號首席Andrew Bain擔任獨奏，演出浪漫時期大家理查．史特勞斯第一號法國號協奏曲，並參與室內樂系列演出。室內樂系列邀請中提琴獨奏家Paul Neubauer，旅居瑞士的台裔大提琴家楊文信、瑞士籍鋼琴家Adrian Oetiker，以及旅美中提琴家李捷琦，小提琴家魏靖儀、許軒豪也將加入演出。

●2023 Taiwan Connection（TC）音樂節「騰躍的靈魂」資訊：https://wenk.io/t01iyvQv

靈魂 交響曲 台東

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