銀髮族疫後陷焦慮 專家籲免費心理諮商

年輕族群自殺率上升，心理憂鬱、焦慮無從抒發，衛福部心理健康司8月起補助15至30歲族群3次免費心理諮商，新制上路至今短短3周，預約十分踴躍。精神科醫師、精神健康基金會精神健康組召集人楊聰財表示，新冠肺炎疫情後，適逢烏俄戰爭、通貨膨脹、經濟環境不佳，許多年長者憂鬱、焦慮，擔心生活過不下去，吃不下、睡不好，近日長者因心理問題到身心科諮詢人數有上升趨勢，建議也應補助65歲以上長者免費心理諮商。

精神健康基金會去年12月公布新冠肺炎疫情對台灣精神健康影響調查，約27.7%的人心理狀態變差，換算全台約443萬人。調查結果顯示，有四成人出現睡不好、焦慮緊張、記性變差，較疫情前創新高。

楊聰財說，此調查中也針對「死亡恐懼」進行調查，發現有一成三的人是「高度死亡恐懼者」，其中七成於「精神健壯程度」不及格，且女性大於男性，而在20至40歲青壯年的比率也大於其他年齡層。

衛福部心健司長陳亮妤表示，尋求心理諮商求助存有世代差異，此為台灣獨有的狀況，如現在年齡約40、50歲民眾遇到憂鬱等心理問題，通常不會求助治療、諮商，但現在的年輕人勇於使用資源，如與男友分手心情不佳，一到諮商門診可以侃侃而談，但40、50歲民眾可能已經哭過一輪，或因心情不好、睡不好先到家醫科拿助眠藥物，直到真的沒辦法才會到身心科就醫。

楊聰財說，心理健康也是身體健康的一環，這是所有民眾都會遇到的問題，如果政府經費許可，應該讓所有民眾都可以獲得免費心理諮商，但若經費有限，確實除補助年輕族群心裡諮商外，也應補助年長者免費心理諮商，因依111年國人十大死因統計，65歲以上長者自殺率為每10萬人38.7人，為所有年齡層最高。

楊聰財提醒，許多年長者出現心理問題卻忌諱就醫，即使出現憂鬱症狀，也不願意看醫師，年長者的心理健康值得關注，呼籲年長者內心憂慮、焦慮時，一定要就醫評估、治療。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線