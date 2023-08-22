免費諮商爆量 衛福部：盡量讓已預約者談滿3次

衛福部8月1日起提供15至30歲族群有3次免費心理諮商，卻在方案上路後3週就有縣市截止預約。衛福部心健司表示，已與各縣市溝通，盡量讓已預約者完成3次諮商。

媒體報導，方案推出後諮商預約踴躍，台中市、台北市傳出名額已滿，新北市、桃園市、台南市、高雄市四都名額也迅速消失中。對此衛生福利部長薛瑞元今天表示，正在尋找資源，可能從其他計畫的預算流用；至於名額不足的部分會再調整，看能有多少資源與各縣市分配。

衛福部心理健康司長陳亮妤今天接受媒體聯訪表示，當初與地方政府談經費匡列是以額度計，因此一度發生有民眾進行1次諮商後，卻因當地預約爆量，遭通知「不要來了」等特殊情況。

陳亮妤說，首次諮商可能還在瞭解階段，治療中斷也對好不容易鼓起勇氣求助的民眾不好，因此已協調各縣市衛生局，原則上不要只諮商1次，盡量為已預約的民眾預留3次諮商經費額度，也不要取消後續預約，經費不足部分會再想辦法。

部分縣市已公布暫停預約，陳亮妤說明，因部分地區機構多、諮商風氣盛，民眾可能會跨區求助，以台北市為例，目前已經預約到9、10月，經縣市政府盤點轄下使用率，並預留第2、3次諮商量能，因此開始進行控管，「不是開放3週就已用完經費」。

至於年輕族群諮商需求還有多少，陳亮妤坦言，「有點難預估」，因為僅上路3週，反應就已非常踴躍；但開學季將至，預估學校輔導老師可能會承擔部分諮商量能；此外各地區對於諮商、就醫的風氣不同，有城鄉差距，各縣市需求不一。

衛福部新聞稿指出，截至8月21日本方案服務人數為4686人（總使用人次為6312人次），男女使用比約為1比3。經評估達轉介風險者約占32%，顯示方案確實篩檢出許多高風險的年輕族群，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理。

衛生福利部8月1日起推出年輕族群心理健康支持方案，預計投入新台幣2880萬元，15至30歲民眾僅需負擔行政費用即可接受3次免費心理諮商，試辦1年，預計受惠人數可達1.8萬人次，即6000人各諮商3次。