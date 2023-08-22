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碳費徵收延一年 氣候變遷署長證實：2025年再開徵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部氣候變遷署今與環境部同日舉辦揭牌典禮。記者胡瑞玲／攝影
環境部氣候變遷署今與環境部同日舉辦揭牌典禮。記者胡瑞玲／攝影

環境部今天正式成立，碳費議題成為關注重點，依行政院原規畫將於2024年開徵，但今天揭牌的環境部氣候變遷署長蔡玲儀證實，因法律不能溯及既往，因此待明年碳費審議委員會決議碳費後，以2024年碳盤查為基礎，隔年再開徵碳費。

環保署今天升格為環境部，早上舉辦揭牌典禮，而環境部旗下的氣候變遷署也在同天揭牌。針對碳費，蔡玲儀在揭牌後接受聯訪時表示，目前碳費徵收對象仍以碳排量2.5萬噸、約有500家的製造業及電力業者為主，預估今年底會預告自主減量辦法、指定目標辦法、碳費徵收辦法、碳費審議會辦法等草案。

蔡玲儀表示，由於法律不能溯及既往，因使待碳費審議會明年初決議出碳費後，會要求徵收碳費對象申報年排碳量，以2024年碳盤查為基礎，2025年開徵碳費，這樣才能接軌2026年上路的CBAM（碳邊境稅）。

但前環保署長張子敬先前受訪時曾說，預定今年下半年與各界討論，明年上半年召開審議會討論、下半年開徵，顯然不管是過去的環保署還是現在的環境部，對於碳費及課徵時程跳票。

蔡玲儀進一步說明，碳費並非單一費率，碳費徵收對象可提出自主減量計畫，通過後可適用優惠費率，目前企業對於自主減量均有共識，但對於其標準還有疑慮，因此9月會再召開說明會，針對碳費及自主減量部分加強討論、說明。

蔡玲儀表示，不同產業會有不同自主減量的標準及要求，舉例來說，半導體業有7、8成碳排是來自用電，另外還有含氟氣體排放，因此針對半導體業的自主減量計畫，就是要求增加綠電、再生能源的使用，另還有控制、破壞計算降低含氟比例，是個較為複雜且多個指標、目標的自主減量目標。

另外，蔡玲儀說，目前氣候法12項子法仍持續修訂，目前已預告的部分，會依照原訂期程走完，再向環境部長薛富盛報告、公布施行，而尚未預告的部分如碳權交易辦法，預計11月預告；自主減量計畫、碳費徵收辦法及碳費委員會設置要點草案等，力拚今年底前預告、明年第一季公告實施。

環境部氣候變遷署今與環境部同日舉辦揭牌典禮。記者胡瑞玲／攝影
環境部氣候變遷署今與環境部同日舉辦揭牌典禮。記者胡瑞玲／攝影

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