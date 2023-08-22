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張榮發基金會藝術季饗宴 邀全民做客

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
「張榮發基金會藝術季」啟航儀式，執行長鍾德美（左五）、前歷史博物館館長張譽騰（右五）、台北首督芭蕾舞團副團長尤儷蓉（左四），與所有與會人員合影留念。圖／張榮發基金會提供
「張榮發基金會藝術季」啟航儀式，執行長鍾德美（左五）、前歷史博物館館長張譽騰（右五）、台北首督芭蕾舞團副團長尤儷蓉（左四），與所有與會人員合影留念。圖／張榮發基金會提供

2023張榮發基金會藝術季9月至11月開展，逾30檔多元藝文活動輪番登場。張榮發基金會執行長鍾德美表示，今年藝術季聚焦古今中外、動靜皆宜、有形無形三大主軸，邀請多位大師與表演新秀參與，同時盼達傳承與保存。

張榮發基金會表示，9月10日，藝術季第一檔活動由長榮交響樂團在台北國際會議中心領銜演出，除演奏古典樂曲，還有男聲合唱團、芭蕾舞團等同台，為藝術季磅礡開場。另一場《永恆梁祝》則與小提琴名家呂思清合作，聯手獻藝。

張榮發基金會表示，藝術季可聽到蔣勳說梵谷，彷彿走入麥田，仰望星空；歐麗娟介紹《紅樓夢》，神遊大觀園，以及張譽騰介紹世界十大博物館，欣賞千年寶物與藏品。此外，台北首督芭蕾舞團將演繹《胡桃鉗》、《天鵝湖》等經典舞碼，年輕人也有專屬高中生街舞秀。另「故事工廠」展現台灣原創舞台劇魅力，「娛人時代」漫才則說出新幽默。米雕大師謝源張傳授捏麵人祕訣，已故傳奇漫畫家鄭問，透過《千年一問》紀錄片，重現筆下的武俠江湖。另邀請民眾走讀城南桃花源紀州庵，一覽台北城的歷史風華。

張榮發基金會指出，藝術季期間，長榮海事博物館也開放各界免費入館，欣賞堪稱海洋藝術寶庫的常設展與台灣植物、李乾朗古建築手繪圖兩項特展。所有活動均免費報名參加。

舞團 長榮 博物館

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