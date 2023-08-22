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開學前夕腸病毒疫情再起 新增1歲女嬰流感併發重症

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明1歲多女嬰流感併發重症狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明1歲多女嬰流感併發重症狀況。記者李青縈／攝影

腸病毒、流感疫情再起！疾管署發言人曾淑慧指出，流感跟腸病毒出現上升趨勢，特別是腸病毒在開學前後容易有上升趨勢，提醒民眾要注意勤洗手、戴口罩等禮節以避免疫情發生。另外，疾管署防疫醫師林詠青也公布新增1例流感併發重症，為今年年紀最小個案。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增37例流感重症，分別為26例A型H1N1、 10例A型H3N2、1例A型未分型（33例未接種本季流感疫苗、25例有慢性病史）。 本流感季累計546例流感併發重症病例（355例A型H1N1、177例A型H3N2），其中113例死亡（81例A 型H1N1、28例A型H3N2。

林詠青指出，新增1例流感重症為1歲多女嬰，為今年最小流感併發重症個案，女嬰沒有接種流感疫苗也沒有其他潛在疾病，八月上旬出現食慾差、活動力下降，後來又發燒、嘔吐、昏睡，因此送至急診確認感染H1N1，顯示有腦水腫 （併發腦炎）；該個案狀況有逐漸改善並且在日前離院 。

林詠青說，小朋友感染流感併發重症，不只併發肺炎也可能併發腦炎，因此如果有類流感症狀並且出現活動力下降、意識狀況改變等應該要及早就醫治療。

另外，類流感就診人次近期上升，已經達7萬4130人次，且流感併發重症病例數未見下降，疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年9月30日止。

曾淑慧說，流感疫情持續至今，推測與過去兩三年疫情期間民眾戴口罩減少呼吸道疾病導致免疫負債，但近期流感疫情仍沒有比之前兩周嚴峻。

另外，學童即將開學腸病毒疫情上升，曾淑慧提醒，開學前後會出現上升趨勢，提醒民眾要勤洗手、戴口罩，減少疫情發生機會。

類流感 疫情 腸病毒

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