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食腦蟲新北現蹤 衛生局調查結果今出爐

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北衛生局於8月9日及8月10日會同中央及專家前往室內親水設施場域進行環境採檢。圖／新北市衛生局提供
新北衛生局於8月9日及8月10日會同中央及專家前往室內親水設施場域進行環境採檢。圖／新北市衛生局提供

新北市日前發生福氏內格里阿米巴感染個案，造成一名女性死亡，新北衛生局於8月9日及10日前往室內親水設施場域進行環境採檢，疾管署今公布水質檢結果，疑發生場域與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，民眾無暴觸風險。

但疾管署在設施的地下室積水檢體中找到阿米巴原蟲的陽性反應，到底染病致死的女孩是如何感染的，還是一個謎團。

新北市一名女性因感染食腦蟲死亡，衛生局於8月9日命該場域業者暫停服務，並進行全面消毒，目前業者依專家現場檢視設施整體狀況建議，刻正進行環境動線改善，待衛生局複查及水質複驗合格後，即可復業，提供戲水服務。

北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，引發民眾恐慌（情境照，非事件 地點）。圖／民眾提供
北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，引發民眾恐慌（情境照，非事件 地點）。圖／民眾提供

衛生局依「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」，定期對轄內106家泳池業進行水質檢測，8月份檢測結果，除10家8月未營業外，餘96家，酸鹼值全數合格，3家自由有效餘氯不合格，經現場輔導後，已複驗合格。其中1件地下室積水之檢驗結果為陽性，來源就是此肇禍的親水設施；再查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險。

衛生局提醒，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；同時呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。

新北衛生局於8月9日及8月10日會同中央及專家前往室內親水設施場域進行環境採檢。圖／新北市衛生局提供
新北衛生局於8月9日及8月10日會同中央及專家前往室內親水設施場域進行環境採檢。圖／新北市衛生局提供

衛生局 水質 食腦蟲 傳染病

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