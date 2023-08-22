北部親水設施驗出食腦變形蟲陽性 評估民眾無暴露風險
新北月初發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署今公布親水館環境檢驗結果，55件水體檢驗皆陰性以及1件地下室積水陽性。疾管署發言人曾淑慧表示，該處積水非親水設施用水，評估民眾無暴露風險。
北部一名30多歲女性感染食腦變形蟲，不到一周就死亡，引發社會關注及恐慌，目前該設施尚未復業。疾管署與新北市同仁已完成案發親水設施的採集，總計採檢10處，如大小水池出入水孔、游泳池壁面、地下室積水等，而採檢的方式包含運用水袋、水瓶、拭子等，釐清親水設施是否有福氏內格里阿米巴原蟲。
曾淑慧說，針對北部某室內親水設施採檢的56件檢體所進行之福氏內格里阿米巴原蟲檢驗已全數完成，其中55件與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，1件地下室積水之檢驗結果為陽性。陽性地下室積水應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險。
疾管署防疫醫師林詠青補充，池水全數都是陰性，業者有定期換水當時個案使用的水也排空了，但是再次換水的水質是陰性，目前評估對所有人工水域只要在水中自由有效餘氯持續保持在1至3 mg/L，就可不用擔心原蟲感染。
另外，根據曾去親水設施的民眾追蹤情況，620名沒有腦膜炎疑似症狀，22名會持續追蹤至23日。
因食腦變形蟲死亡的北部30多歲女性，在7月26日有頭痛、肩頸僵樣並且出現發燒畏寒、頭痛，甚至抽搐等情形，就醫後發現有腦水腫以及腦壓升高等狀況，被診斷為腦膜腦炎，因為腦脊隨液檢驗發有福氏內格里阿米巴原蟲因此確診。該個案雖然有使用抗生素等治療，但狀況未改善，最終因急性腦膜腦炎併發腦水腫、顱內高壓過世。
福氏內格里阿米巴原蟲通常存在溫短淡水中，溫度約介於25度至46度，如存湖泊、溫泉等都可能存在，主要感染途徑是吸入鼻腔。惟全球發生機率罕見，從有紀錄以來到2018年來全球通報個案數不超過400例，日本僅有2例、韓國也只有1例並且是境外移入。我國曾在2011年發現首例確診為接觸溫泉水而感染的死亡病例。
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