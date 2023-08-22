今年七夕還是一個人？想脫單必拜！快來向全台10大月老求紅線
誰是地表最強月老？
七夕馬上就要到了，每到這些情侶們四處放閃的節日，許多單身的朋友們總會備感孤寂，渴望著身邊也能有人陪伴。今年的你，找到共度情人佳節的伴侶了嗎？或是仍在尋尋覓覓自己的靈魂伴侶呢？
若你也還沒找到那個對的人，不妨趁著七夕佳節走訪各大宮廟參拜月老，替自己求一段好姻緣吧！在全臺眾多月下老人之中，哪一間宮廟的月老受到最多網友的討論和推薦呢？
《DailyView網路溫度計》曾經於2016年透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「全臺10大月老」，和當年相比，近一年來的月老網路聲量排名也出現了些許變化，除了大名鼎鼎的龍山寺、霞海城隍廟外，還有哪些厲害的月老在近年受到高度討論呢？快把這份清單收藏起來，為自己安排一趟月老巡禮吧！
image source: FB／財團法人台北市艋舺龍山寺
NO. 10 鹿港天后宮
地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號
電話：（04）777-9899
開放時間：每日06:00-22:00
彰化知名的鹿港天后宮已有四百多年歷史，供奉的主神為天上聖母。宮廟內原先並沒有月下老人，不過由於許多信徒都會向媽祖娘娘詢問感情問題，因此廟方在2007年增設了月老廳。雖然設立的時間不長，但被不少人認為非常靈驗，也因此香火鼎盛。
許多善男信女都會特地前往鹿港天后宮向月老爺祈求好姻緣，每年也都有不少因此找到命定之人的人前去還願，「鹿港的月老爺爺真的超級準」、「推鹿港天后宮，拜了以後超多桃花的」、「鹿港廟的月老爺爺超準的」、「鹿港天后宮的月老真的不錯」。FB／鹿港天后宮
NO. 9 旗山天后宮
地址：高雄市旗山區永福街23巷16號
電話：（07）661-2037
開放時間：每日05:30-22:00
旗山天后宮為高雄市定古蹟，主祀的海神媽祖是全國只有三尊的「軟身媽祖」，這裡同時也是旗山當地的信仰中心。除了媽祖娘娘在平日裡保佑信眾們的安康之外，其實旗山天后宮的月老星君也是頗負盛名，不少人都會特地前往參拜。
參拜月老時，可以索取宮廟內的姻緣線手鍊、錢幣、月老祈願卡等結緣品，向月老星君祈求良緣，也有不少參拜過的網友表示旗山天后宮月老非常靈驗，「剛戴上姻緣手環到家的時候就斷了，結果隔天get閃光」、「我也去拜過，第一次就成功」、「真心覺得很靈」。
延伸閱讀：不只「金城武樹」！台灣絕美療癒的十大打卡奇樹等你拍image source:FB／旗山天后宮
NO. 8 臺灣祀典武廟
地址：臺南市中西區永福路二段229號
電話：（06）229-4401
開放時間：每日05:30-21:00
臺灣祀典武廟又稱為「臺南大關帝廟」，奉祀的主神為關聖帝君，同時祀典武廟的「枴杖月老」也非常有名，是「臺南四大月老」之一。祀典武廟的月老不只可以直接參拜，也可以透過信件祈求好姻緣，過去就曾有一名日本大叔狂寄「急件」給月老，引發話題。
祀典武廟的月老香火鼎盛，不只可以求良緣也可以斬孽緣，是不少網友大推的一定要拜的月老，「個人覺得效率很讚」、「真的很謝謝月老爺爺的強大」、「武廟月老很可愛」、「臺南祀典武廟月老好神」、「推祀典武廟」。
延伸閱讀：臺南月老紅到國外！日本50歲大叔每兩週就寄「急件」求姻緣image source:FB／臺灣祀典武廟-官祀關帝祖廟
NO. 7 祀典大天后宮
地址：臺南市中西區永福路二段227巷18號
電話：（06）222-7194
開放時間：06:00-21:00
位於臺南祀典大天后宮主祀媽祖，是歷史非常悠久的廟宇，同時也是國定古蹟。想要向月老神求好姻緣的人們，一定都聽過臺南「大天后宮」月老的名號。身為「臺南四大月老」之一，許多人親身驗證過都覺得非常靈驗。
大天后宮的月老不只可以替單身的人牽紅線，也可以幫曖昧中或交往中的人感情加溫，加速情投意合的人們修成正果，據說每年可以牽成三百多對佳偶，「配對機率真的超高」、「有聽學姊說過大天后宮的神蹟，非常正向幸福的正桃花」、「我覺得臺南大天后宮很靈驗」。
延伸閱讀：只知道阿美族豐年祭、達悟族飛魚祭？原住民祭典不能不知Top 10傳承世代image source:FB／祀典大天后宮
NO. 6 桃園景福宮（桃園大廟）
地址：桃園市桃園區中正路208號
電話：（03）333-7552
開放時間：每日07:00-21:00
俗稱「桃園大廟」的桃園景福宮，所供奉的主神為開漳聖王，建於乾隆年間的廟宇現今也是市定古蹟。景福宮於2020年特別自眾人都認為非常靈驗的臺北霞海城隍廟請來「月老神君」的分靈並舉行安座大典，希望能幫助桃園人覓得良緣。
在請到大名鼎鼎霞海城隍廟月老的分靈進駐後，景福宮很快地吸引到許多想要求姻緣的年輕人前往參拜，廟方舉辦的聯誼活動「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」也在網路上造成話題，「單身的人走起」、「報名動作要快，一下子就額滿了」。
延伸閱讀：全球「最高星巴克」竟然在這裡！十大韓國釜山熱門景點一次收藏image source:FB／桃園景福宮
NO. 5 日月潭龍鳳宮
地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號
電話：（04）9285-6818
開放時間：每日06:00-21:00
日月潭龍鳳宮主祀慚愧祖師、北極玄天上帝、天上聖母，有著百年歷史的寺廟是大家到日月潭旅遊時必訪的景點。其中龍鳳宮的「月下老人祠」，更是網路上流傳十分靈驗的必拜月老，許多人都會特地前往祈求好姻緣。
日月潭龍鳳宮的月老是眾多網友認證過的神級月老，經常出現在推薦清單中，也有人表示廟裡的解籤人員對於籤詩的解釋都非常準，「日月潭龍鳳宮的月老真的很神」、「明明什麼都沒透露解籤師姐卻說得超級準」、「可以解出籤上看不出來的含義，但又與求籤的內容有呼應」。
延伸閱讀：來點文青氣息！全台TOP 10文創園區必訪 看展、逛市集一次滿足image source:日月潭觀光旅遊網
NO. 4 臺中樂成宮（旱溪媽祖廟）
地址：臺中市東區旱溪街48號
電話：（04）2211-1928
開放時間：每日06:30-22:00
臺中樂成宮主祀天上聖母，其祀奉的媽祖也被稱為「旱溪媽祖」。提到「拜月老」，樂成宮絕對是許多網友首推的宮廟之一，被不少人認為是「想脫單必拜」。除了求良緣外，還有不少人分享，樂成宮在「求復合」的方面也非常靈驗。
許多網友在參拜後紛紛表示樂成宮的月老真的很厲害，除了順利找到伴侶的人外，復合成功的案例也不少，「樂成宮太靈了」、「這家月老爺爺真的超靈」、「樂成宮的月老爺爺太神了啦」、「拜完月老馬上成功復合」、「我也是去樂成宮求到現任閃」。
延伸閱讀：逮丸郎不只瘋媽祖！台灣TOP 10宗教民俗活動 此生必去朝聖image source:FB／財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟
NO. 3 正統鹿耳門聖母廟
地址：臺南市安南區城安路160號
電話：（06）257-7547
開放時間：05:00-21:00
正統鹿耳門聖母廟祀奉的主神為天上聖母，是臺南安南區最大的廟宇，裡面的「月老星君姻緣殿」遠近馳名。和其他廟宇不同的是，鹿耳門聖母廟的月老殿有著許多粉色系的可愛造景，還設有全臺唯一的「雷射雕刻七彩姻緣燈」，一整片美麗的LED燈牆面看起來超級夢幻。
鹿耳門聖母廟的月老殿不只吸引許多人前來拍照打卡，也牽成不少好姻緣，時常可以看到有網友分享自己在此拜月老的成功經歷，「我也是拜鹿耳門的月老，結果沒過多久就認識到現在的男朋友了」、「裡面貼滿整牆新人的照片」。
延伸閱讀：不敢相信！網友熱議TOP 10香客大樓 附早餐、能泡湯CP值爆表image source:FB／台南正統鹿耳門聖母廟
NO. 2 臺北霞海城隍廟
地址：臺北市大同區迪化街一段61號
電話：（02）2558-0346
開放時間：每日07:00-19:00
說到拜月老，大部分的人一定都聽過大稻霞海城隍廟月老的各種傳奇故事。在1971年，一名老太太向霞海城隍爺替孩子求姻緣，祈願成功後為了還願便捐獻月下老人神像一座，多年下來促成的一段段良緣讓霞海城隍廟的月老逐漸聲名遠播，成為單身人士必拜的月老之一。
臺北霞海城隍廟的月老也揚名海外，許多外國人來臺旅遊時都特地前往參拜，尤其又位在觀光勝地大稻埕中，每到假日總是有滿滿人潮，「霞海城隍廟月老真的很靈驗」、「我也是去拜完認識我現任」、「霞海真的特別妙，特別有感」。
延伸閱讀：東京迪士尼根本不在東京！揭曉台人最愛去的日本城市Top 10image source:FB／台北霞海城隍廟
NO. 1 艋舺龍山寺
地址：臺北市萬華區廣州街211號
電話：（02）2302-5162
開放時間：每日06:00-21:45
主祀觀世音菩薩的萬華龍山寺創建於1738年，有著近三百年歷史、古色古香的建築被列為國定古蹟。龍山寺的月老和大稻埕霞海城隍廟月老齊名，是臺北必拜的兩大靈驗月老，傳聞中龍山寺的月老是「還願率最高」，牽成許多良緣。
網路上常常可以看到許多網友分享參拜龍山寺月老的心得，在有人詢問推薦的月老時，龍山寺也經常榜上有名，「我之前去拜龍山寺的月老，不到一個月就交到閃光了」、「龍山寺月老真的超神」、「龍山寺月老真的厲害」、「拜完月老不到一個禮拜就認識現在的男友了」。
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【網路溫度計】提醒您－
◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月18日至2023年08月17日，共1年。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全臺宮廟月老』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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