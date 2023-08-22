七夕應注意的事！防拍之心不可無 不輕易相「性」

為了迎接七夕情人節，不只商家推出許多伴侶限定優惠，試圖提高消費者對店家的滿意度，情人們也各出奇招，想在這特別的日子裡，讓對方留下深刻且令人心動的回憶，也增加自己在對方心中的「滿意度」。台南市生命線協會提醒注意事項，「防拍之心不可無 不輕易相『性』」。

台南市生命協會表示，除了外出約會，也有許多伴侶選擇待在家中，享受這只有兩人獨處的氛圍，當然肢體上的深入交流，會讓彼此感受到對方炙熱的愛戀，增加彼此的情感連結；不過性愛本來就是屬於兩人間私密又甜蜜的事情，為何網路上往往會出現許多外流影片呢？

衛福部統計，去年1至7月間，有150名被害人求助，私密影像被四處散播，高達821個網址，被害人的性別有74%是女性、22%是男性，年齡以19歲到25歲最多，甚至還有66歲到75歲間的受害者性私密影像被傳播，顯示了網路科技的發達及驚人的傳播力。

常常出現的情況是，伴侶提出拍攝性愛影片的要求，即使自己心裡有些許不願意，但在對方說「我只是想留下我們相愛的回憶」、「影片只會留下來讓自己看」，甚至出現「你不同意讓我拍攝影片，就代表不愛我」的情緒勒索後，就半推半就答應了對方的要求，若遇人不淑或分手，就極有可能變成對方威脅恐嚇或傷害的工具。

台南市生命協會指出，私密影像外流的影響會有被拿來當作威脅恐嚇的工具，如是勒索金錢或不合理的要求；個人名譽受損、.受到網友指指點點、強烈的自我懷疑及不安全感，出現焦慮、憂鬱、煩躁、失眠胃口不佳、注意力變差等症狀，影響到課業及工作表現。

要預防私密影像外流，最好的方法就是「一開始就不拍攝」，即便伴侶間的愛意有多濃烈，但在私密影像上，不拍攝就是底線，當面臨親密伴侶的要求時，有些話術是可以在保護自己的同時，也不會減少當下甜蜜的氛圍。應勇敢拒絕，向對方解釋如果真的愛自己，就不應該強迫拍私密照；或以氣色不好、身材拍起來不好看等理由，委婉拒絕。

除了拍攝私密影像外，透過其他方法也可以增加伴侶間的情感，如一起下廚，準備一頓豐盛的晚餐，並拍照留念。拍攝告白影片給對方，感謝伴侶平時的照顧；製作暖心的手工卡片、做一本專屬的生活照片冊、一起拼拼圖、合照放社群媒體放閃等。

若正面臨對方以性私密影像威脅，或已經實際遭到散布，請先蒐集相關錄影、錄音、畫面等事證後，應盡快報警。