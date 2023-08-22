年輕族群免費心理諮商額滿爆插曲 衛福部：不能接受

衛福部8月1日起提供15至30歲年輕族群三次免費心理諮商，預約踴躍，已有縣市傳出額滿，想約也約不到。預約過程也發生不少插曲，衛福部心理健康司長陳亮妤指出，某縣市衛生局擔心預算用完，立即通知第一線諮商所停止預約，但竟有諮商所直接取消已完成預約的個案，她對此表示，「不能接受」。

陳亮妤強調，已完成預約的個案，一定要進行諮商。她聽聞有人的預約被取消後，當天晚上立即處理，請各縣市衛生局對於已經完成預約的個案，一定要進行諮商，不可取消，經費部分若有不足，衛福部心健司一定設法補足。

陳亮妤指出，年輕人看到政府政策，好不容易願意走進諮商所或診所尋求心理諮商，諮商所竟因經費不足而取消。針對此類事件，已要求各縣市衛生局加強督導，不能讓勇於諮商的年輕人「走出去再走回來」，縣市政府有相關預算可以支應，「不是就這樣叫人家回家」。

「很多年輕人走入諮商所，怯生生的問，在網路上看到有心理諮詢方案，請問這裡有嗎？」陳亮妤說，第一線心理師觀察，很多前來諮商的年輕人都是第一次進入諮商所，且多數一個人來，遇到此類個案，諮商所立刻動員解說、安排諮商等事宜。

當心理師發現諮商個案有很高的自殺風險時，立刻進行安撫，甚至轉介醫院緊急收治住院治療，因此挽回不少年輕生命。陳亮妤指出，此次諮商方案對於帶動諮商風氣、諮商去汙名化都有顯著效果，如今透過此政策正收集諮商者需求，有助於改善未來計畫，希望設計出更貼近當事人的方案，幫助有需要的年輕人。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線