健康你我他／疏通經絡調作息 多喝溫開水保健

長夏，指立秋到秋分時節，中醫認為是防濕養脾之時。台北的長夏總是一大早就豔陽高照，溫度不斷飆升，中午氣溫與體溫相仿，接著來場大雨，宛如洗三溫暖。我居住的文山區前有溝子口，後有深坑，是典型的盆地，長夏更是濕熱難當。

年輕時避暑貪涼，總是躲在冷氣房中猛灌冰開水。工作忙碌、久坐不動，濕熱無法從體內排出，常覺得煩躁、心悸、胸悶、失眠、口苦咽乾、牙齦腫脹、頭暈頭痛、關節痠痛、皮膚搔癢，晚上睡不著，白天沒精神，醫師説這是「自律神經失調」症狀，建議練習腹式呼吸、慢活、調心調息。

退休後，我有時間藉讀書與聽演講學習養生。首先我不再吃冰了，會多喝溫開水；夏天晝長夜短，早晨醒得早，晚上睡得晚，中午會睡半小時午覺補充體力；天氣太熱胃口不好，就吃些洋蔥、韭菜、大蒜、生薑、九層塔、醋等生津開胃的食材；常煮冬瓜湯去濕、不加糖的綠豆薏仁湯、蓮子銀耳紅棗湯，可補充水分與養分。

清晨或傍晚外出散步，流一些汗，排除體內濕熱。此外，在樂齡課中，跟隨老師學習認識身體的穴道與經絡，每天循著兩隻手臂內側中線，由上往下拍打各30下，並用按摩棒按壓勞宮穴，可寧心安神。

期望藉由飲食、運動、調整作息、心態及疏通經絡以保健養生，讓自己有個安康晚年。