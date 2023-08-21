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CAR-T細胞治療納健保分期給付 健保署：快要有結論了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
CAR-T細胞治療納健保分期給付，健保署表示，快要接近有結論了。 本報資料照片
CAR-T細胞治療納健保分期給付，健保署表示，快要接近有結論了。 本報資料照片

衛福部健保署通過首例脊髓肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物給付，一劑藥價高達4900萬元，將採分期付款方式支付。往後高價新藥是否均採分期付款方式，健保署副署長蔡淑鈴表示，正研議CAR-T細胞治療藥費採分期付款，目前與藥廠討論中，「已快要接近有結論」。

再生醫療製劑CAR-T為細胞合併基因治療，藥物為諾華藥廠的「祈萊亞」（Kymriah），適用患者為急性淋巴性白血病、復發性或難治性的瀰漫性大B細胞淋巴瘤兩大癌症，此屬一次性治療，藥價高達1100至1200萬元。健保署統計，國內目前已有7位患者自費使用CAR-T細胞治療。

今年年底是否有機會與藥廠達成協議，讓CAR-T細胞治療可獲健保給付，蔡淑鈴表示，目前與藥廠協議中，特別是財務方案需要達成協議，「這是健保署最重視的」。蔡淑鈴說，目前還不方便說，落採用分期付款，是為讓病人盡快用到藥物，同時也可以降低健保財務衝擊。

健保 患者 淋巴

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