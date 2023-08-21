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浪漫七夕成性侵夢魘？國健署：111年青少年性侵近4千件

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署呼籲青少年們謹記約會5大注意事項，並避免在約會中喝下來路不明的飲料及酒類等，以提高警覺，保護自身安全。圖／國健署提供
國健署呼籲青少年們謹記約會5大注意事項，並避免在約會中喝下來路不明的飲料及酒類等，以提高警覺，保護自身安全。圖／國健署提供

七夕情人節將至，人人都想與伴侶一同度過浪漫的夜晚，而情竇初開的青少年更是容易被感性沖昏頭。衛福部國健署表示，111年12至18歲青少年性侵案共有3998件通報，以「男女朋友」關係的佔大宗。國健署提醒，約會的5大注意事項，共度浪漫約會也確保自身安全。

根據衛福部資料顯示，111年12至18歲青少年性侵案共有3998件通報，最大宗為「男女朋友」關係，共1422案，佔35.6%；第二則為「前男女友」關係，為728案，約佔18.2%；第三則為「網友關係」，有436案，約佔10.9%。

國健署呼籲青少年們謹記約會5大注意事項，並避免在約會中喝下來路不明的飲料及酒類等，以提高警覺，保護自身安全。

第一，「注意約會地點」：若對方相約在人少、陰暗的地點，或是不良場所，應避免前往。可選擇熟悉、人潮多的場所，如：動物園、遊樂場、速食店等，並且，若「臨時更改約會地點」，請務必告知家人或朋友。

第二，「注意情緒管理」：若對方經常出現暴怒言語或侵略行為，無論是言語威脅、情緒不穩、恐嚇或破壞財物，任何形式的暴力都可能傷害雙方的身心健康。一旦對方在約會中出現失控行為，請立即保護自己，儘早離開危險的環境，並於事後尋求專業協助。

第三，「不探視隱私」：初次約會時，對方過度探問私人問題、敏感話題，都應加強警覺，約會應該以互相分享感到舒適、安心的事為主，在尊重彼此前提下交換想法與價值觀，在彼此不熟悉的情況下，避免毫無保留地將自己的隱私透露給對方。

第四，「不越界相處」：約會過程中，身體接觸應是自然和諧的交流，若對方不尊重，以花言巧語的方式，超過身體的那道界線，請勇敢說不，立即制止對方的行為，並迅速離開。越界顯示出對方「缺乏尊重和自我控制」，真正好的關係應以尊重與關懷為前提。

第五，「不違背原則」：約會時，應尊重雙方的想法，不應試圖強迫他人做違心之事。若感到不舒服時，並堅守自己的原則，及時結束這次約會。

國健署提醒，漫約會固然幸福，但也可能潛藏危險，應保持清醒與警覺，千萬別被愛情沖昏了頭；當約會過程中對方有任何行為讓自己感到不舒服時，都要勇敢拒絕對方，或尋求家人、朋友及專業人員的幫助。

國健署提醒，當約會過程中對方有任何行為讓自己感到不舒服時，都要勇敢拒絕對方，或尋求家人、朋友及專業人員的幫助。圖／本報資料照
國健署提醒，當約會過程中對方有任何行為讓自己感到不舒服時，都要勇敢拒絕對方，或尋求家人、朋友及專業人員的幫助。圖／本報資料照

約會 國健署

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