聾人也可以聽演唱會！ 劇場、音樂會手語表演家崛起

高中手語師資供不應求，不只教學現場需要手語教師，在文化平權的趨勢下，音樂會和劇場表演都需要手語表演者，讓聾人也能欣賞表演藝術。在美國，演唱會多半有手語翻譯，不只用手語翻譯歌詞，更以身體的搖擺呈現節奏，「劇場視形傳譯(劇場手語翻譯)」也有近30年的歷史。近年這兩種觀念也引進台灣。

「聾人是可以聽演唱會的。」出身聽障家庭的表演藝術工作者廖曉彤，視手語為母語，抱著想讓父母體驗女兒工作的心情，發起「聲音藏在」計畫—舉行公益共融音樂會，透過手語表演者傳遞音符，邀聾人和聽人(聽覺正常的人)一起聽音樂會。第一場音樂會已於3月3日世界聽力日舉辦，第二場預計9月23日世界手語日舉辦，將是可容300人的小型演唱會，還邀得金曲歌手表演。

演唱會的手語表演者除了廖曉彤，還有曾參加五燈獎表演手語歌的蕭匡宇和公視手語主播牛暄文。廖曉彤表示，手語表演者除了用手語翻譯歌詞，還得融入音樂的旋律並符合歌曲意境。排練時，兩位聽人會協助聽不到的牛暄文感受歌曲意境，甚至透過碰觸喇叭震動感受歌曲的節奏。她希望未來台灣的演唱會也能像美國般安排手語表演者，讓聽障者也能享受音樂。

「聲音藏在」第一年先透過訪談了解聾人的需求、第二年製作MV讓聽人和聾人／聽障都能理解「聾人也可以聽演唱會」。第三年則是舉辦演唱會。廖曉彤透露，母親參加了第一場共融音樂會，有生之年第一次「聽懂」演唱會在唱甚麼，當場紅了眼眶。