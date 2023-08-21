醫病天地／「達文西」除腎腫瘤 6旬男恢復良好

新竹一名60歲吳姓男子健檢做腹部超音波時，意外發現右側腎臟有一顆3公分腫瘤，因平時沒有腰痛或血尿的症狀，不以為意，直到半年後經商返國追蹤，才發現腫瘤長大到4公分，立即到新竹台大分院新竹醫院泌尿科求診，電腦斷層攝影顯示疑為惡性腫瘤，與醫師討論後決定接受達文西機器手臂部分腎臟切除手術，術後恢復良好。

新竹台大分院泌尿科醫師鄭詠庭表示，目前已知的腎臟細胞癌風險因子為抽菸、肥胖、高血壓及家庭遺傳等；因健康檢查及醫療影像技術普及，許多無症狀的腎臟腫瘤病患常因其他醫療原因被意外診斷，部分病人出現血尿、腰痛或腹部腫塊症狀時才就醫，此時疾病進展已到晚期，手術風險相對高。

鄭詠庭說，手術為腎臟腫瘤主要的治療選擇，主要會根據病患腫瘤大小、位置或侵犯集尿系統與否評估全腎切除或是部分腎切除；在腫瘤狀況許可的情形下，部分腎切除具有保留病人殘餘腎功能的優點，特別是對於僅存單側腎臟、慢性腎臟病，或雙側腎臟腫瘤的病人，也可降低進入洗腎機率。

隨醫療科技進步，醫院採用達文西機器手臂輔助微創手術系統，以靈活度極高的機器手腕，針對腫瘤進行細膩的剝離及縫合，相較傳統開腹手術，能大幅度減少病人住院天數及失血量；但早期發現、治療仍可免於摘除整顆腎臟或面臨洗腎風險。