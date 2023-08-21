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桃園高危產婦照護量能 6都後段班

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市審計處最近點名市府在高危險妊娠孕產婦及新生兒、早產兒的照護有待加強，尤其目前6家中度級急救責任醫院、3家一般級急救責任醫院，都沒設置、參加這項醫療服務能力評定；衛生局表示，高成本影響醫院意願，明年已編列近千萬元補助款預算，盼能有2家中度級急救責任醫院加入。

審計處110年度決算調查指出，桃市目前有能力提供「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護」的醫院只有林口長庚、部立桃園醫院2家重度級急救責任醫院，與南市在六都一起墊底；另外，桃市有6家中度級急救責任醫院，3家一般級急救責任醫院都沒有設置，也未參加這項醫療服務能力評定，比較六都合計44家中度急救責任醫院有17家通過評定，桃市卻掛零。

衛生局回應，高危險妊娠孕產婦及新生兒照護成本相當高，包括急診部門24小時要有婦產科、小兒科醫師，還涉及健保總額給付分配結構問題，除醫學中心，區域級醫院很難負擔；市府過去輔導國軍桃園總醫院時每年編列數百萬元預算仍不足，明年已編列近千萬元補助款預算，加強溝通2家中度級的急救責任醫院加入。

桃園醫界表示，高危險孕婦產婦和新生兒、早產兒確實有資源不足和地域不均衡的現象，資源長期集中醫學中心，桃園只有1家，其他集中在台北、新北、台中、高雄4都，很難寄望區域醫院配合，更不要說第3級急救醫院，尤其是現行健保給付制度2、3級急救醫院的給付遠比醫學中心少，即使有衛生局的補助也還是要自己吸收可觀的成本，很難維持，所以通常會後送醫學中心。

醫界認為，桃園暫時只能期待新規畫的市立醫院或要來設立醫院的清華大學，能取得醫學中心等級的健保給付額度，才能妥切解決現況問題。

議員陳治文批評，桃園升格超過8年，到現在仍只有2家醫院有能力處理這樣的急診，衛生局補助也沒法擠出第3家，等於原地踏步。

衛生局 部立桃園醫院 醫學

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