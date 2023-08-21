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50歲後風險變高／控制好危險因子 遠離心臟病

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師

隨著年齡增長，罹患心臟病的機率也會增加。男性第一次心臟病發作的平均年齡是65歲，女性則是72歲，但更年期女性在50歲左右經歷體內雌激素急速下降時期，此時的女性心臟病發作風險就會大幅上升而追上男性。為何年紀變大就是心臟病的高風險族群？通常有以下原因：

首先，當年紀大於50歲時，新陳代謝的速度會開始減慢約30%，較慢的新陳代謝會使人難以維持健康的體重。不健康的體重，會增加胰島素抗性、高膽固醇、高血壓和肥胖的風險，進而會增加罹患心臟病的機率。老年人也常因為味蕾退化而增加鹽分攝取，過多的鹽會升高血壓，導致全身水分堆積等問題。

動脈年齡逐漸增長，血管也會變硬，心臟肌肉也沒有年輕時那麼柔軟，使得心臟做工更加困難，尤其是在運動時就更為明顯。而血管硬化是引起高血壓和動脈壁內層被破壞的主因，血管堵塞便會隨之而來，容易引起中風或心肌梗塞。

睡眠障礙常會發生在老年人身上，睡眠不足也會使動脈僵硬和膽固醇斑塊變硬，從而增加罹患心臟病的風險。加上衰老是動脈粥狀硬化和動脈狹窄的危險因子之一。當膽固醇構成的斑塊在動脈內壁一直堆積時，就會發生血管狹窄甚至堵塞，造成冠狀動脈疾病。

當以上的危險因子日積月累，老年人常見的心律不整的心房顫動就會找上門，它是老年人中風的主要原因。這種惡性的心律不整，會導致心臟形成血栓，一旦血栓脫落進入大腦，就會引起中風。

另外，當生命流逝，遇上不如意事的機會增高，心碎症候群在超過50歲的族群中並不少見，它是一種暫時性的胸痛或呼吸困難，類似心臟病發作的病症，通常發生在女性經歷高壓力事件後，如伴侶去世、離婚、生病等。

雖然銀髮族的心臟病風險比一般人高，但好好控制危險因子，依然能夠大大降低罹患心臟病的機會。

心臟病 老年人 中風

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