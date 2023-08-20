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高屏溪原水濁度過高 南化水庫每天回送高雄40萬噸水

中央社／ 高雄20日電
南化水庫。圖／中央社
南化水庫。圖／中央社

近來颱風、西南風影響，南部降雨量增，但高屏溪攔河堰川流量仍約為歷年同期平均35%；高雄市長陳其邁說，近期高屏溪原水濁度過高，南化水庫已回送高雄每天40萬噸水，穩定用水。

陳其邁今天視察甲仙攔河堰，他表示，甲仙攔河堰是穩定南部地區供水重要設施，目前經由輸水隧道引取旗山溪水源至南化水庫蓄存已達滿庫，近期高屏溪原水濁度過高，南化水庫已回送高雄每日40萬噸水源。

陳其邁聽取水利署南區水資源局簡報後，在媒體聯訪時表示，甲高屏溪流域的地形應該要在洪水後，把洪水資源化，做補注地下水；在枯水期時候，抗旱水井就有更充足水源。

陳其邁也指出，今天跟南水局建議二仁溪流域水資源運用可做先期規畫，讓水資源更充分利用，尤其在北高雄提供工業用水的部分，也能夠更充裕。

陳其邁也說，希望「曾文南化聯通管」的水資源調度及備援工程加速，包括旗山溪跟甲仙之間的連通計畫也能如期如質在明年完工。

水利局表示，目前市府水利局與水利署合作加速在高屏溪流域荖濃溪里嶺大橋上游等11處，面積共459公頃進行疏濬工程；降挖河槽設置地下水補注區並施作攔水土堤，預估每年可增加至少1300萬噸地下水補注量。

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