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雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

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雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
板橋區橋中二街淹水，機車騎士只能在用牽的。圖／擷取自我是板橋人臉書社團
板橋區橋中二街淹水，機車騎士只能在用牽的。圖／擷取自我是板橋人臉書社團

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署也發布雙北多個區域一級淹水警戒，其中新莊區幸福路、中平路及頭前重劃區淹水，水位達一顆輪胎高，台二乙線、淡水老街前也同樣淹水。

氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，氣象局3點25分再針對15縣市發布豪大雨特報，其中也包括新北市。而淡水區下午部分路段也出現淹水，像是連接淡水及北投的台二乙線的機車道，淡水老街前中山路都淹水。

新莊區立廷里長許任銘說，中平、幸福路是新莊區較低窪的地區，近期每逢大雨必淹，其中主因跟排水溝有關，因為只有道路側邊才有排水功能，無法應付雨勢，來不及宣洩，水位最高淹到一個輪胎高。雖然公所隔日都有清淤，但治本的方法應該是盡快改善部分路段排水工程「不能在牛步」，中港大排也到警備水位，不過抽水站有在運作，淹水現有慢慢退。

中央氣象局今天下午3時半，再針對15縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市及臺北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆、桃園、南投、花蓮地區及新竹以南、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

●豪雨特報，今天下午至晚上

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣

新莊區幸福路、中平路地勢低窪，排水不及淹水。圖／擷取自我是新莊人社群
新莊區幸福路、中平路地勢低窪，排水不及淹水。圖／擷取自我是新莊人社群
台二乙線機車道淹水。圖／擷取自我是淡水人社群
台二乙線機車道淹水。圖／擷取自我是淡水人社群
新莊區五工路淹水。圖／擷取自我是新莊人社群
新莊區五工路淹水。圖／擷取自我是新莊人社群

淹水 氣象局 豪雨 大雨特報 大雷雨

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