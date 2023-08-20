廢棄物成垃圾大戰！ 環境部周二揭牌 環團籲2點落實減塑

環境部8月22日揭牌，環團今天發出聯合聲明，指出環保署升格前雖推出許多減塑減廢政策，卻遲未公布路徑及配套措施，呼籲環境部加速2大項減塑減廢工作，並盡快由新設的「資源循環署」邀集民間商議未來政策規畫。

台灣環境資訊協會、看守台灣協會、荒野保護協會、綠色和平等指出，環保署升格前動作頻頻，不僅推出循環杯政策、網購包裝減量、旅宿用品減量期程，大動作辦理「2023資源循環國際研討會」，並研擬「資源循環促進法」草案，力求廢棄物最小化，更提出2030年減量13.8萬噸原生塑膠的新政目標。

環團表示，上述措施雖有期待之處，但面對失控的塑膠汙染，升格後的環境部仍需拿出面對問題的決心，像是第一，2030年4種一次性用品禁用目標仍缺路徑圖。環保署2018年提出4種一次性用品（塑膠袋、飲料杯、塑膠吸管、免洗餐具），於2030年全面禁用的長期目標，但迄今僅剩不到7年，環署仍未提出相關禁用路徑。

第二，全球塑膠公約制訂在即，台灣應積極跟上國際。聯合國環境大會去年3月決議，將於2024年底前擬定具法律約束力的條約，對塑膠整體生命周期進行管制，歐盟、加拿大、南韓、挪威、盧安達等已組成「高野心聯盟」（High Ambition Coalition），呼籲減少塑膠生產，並限制或禁用特定塑膠聚合物，環境部目前雖提出2030年減量13.8萬噸原生塑膠，但對照台灣一年使用量（1304萬噸）僅占1％，可謂是杯水車薪。

第三，廢棄物成垃圾大戰，生產及廢棄物減量為關鍵。台灣廢棄物總量逐年生長，生活垃圾近2年突破千萬公噸，加上事業廢棄物更突破3000萬公噸，同時衍生台東、台南、彰化等地新增焚化爐或事廢非法棄置爭議，若不從源頭減少生產非器物，並設定廢棄物總量管制機制，將無法遏止廢棄物成長。

環團表示，過去5年台灣曾是全球減塑前段班，隨著國際減塑風潮躍起，台灣既有腳步已然不足，呼籲首任環境部長薛富盛應拿出決心與魄力，加速推動落實，應正視2大減塑要務，包含立即提出2030年4種一次性用品禁限用路徑圖、資源循環法草案應納入原生塑膠減量、一次性用品減量、廢棄物總量管制的目標，並盡快邀集民間團體商議，加速減塑減廢工作。