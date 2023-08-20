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南韓地鐵傳隨意攻擊事件 醫憂遺忘鄭捷 提醒5大事項

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
南韓地鐵傳隨意攻擊事件，精神科醫師表示，搭乘大眾運輸時，應隨時留意周圍的人和環境，不要一直滑手機，而忽略周遭可能出現的危險情形。示意圖，無新聞當事人。本報資料照片
南韓地鐵傳隨意攻擊事件，精神科醫師表示，搭乘大眾運輸時，應隨時留意周圍的人和環境，不要一直滑手機，而忽略周遭可能出現的危險情形。示意圖，無新聞當事人。本報資料照片

南韓地鐵昨發生隨機傷人事件，「韓聯社」報導，一名50多歲犯嫌持鑰匙圈利器攻擊，造成2名乘客臉部遭到劃傷，讓人不免想起9年多前的鄭捷事件。回想2014年台北捷運發生的鄭捷事件，造成4人死亡、22人受傷，現在新冠肺炎疫情解封，大眾運輸往往滿是人潮，若又面對攻擊事件，民眾應如何應變，又要如何注意隨機傷人事件？

精神科醫師楊聰財表示，新冠肺炎疫情解封，捷運、台鐵、高鐵等大眾運輸往往滿是人潮，隨時觀察周遭，確保自身安全是很重要的。爲避免遭受到隨機攻擊事件波及，以下5點需特別注意：

1. 保持警覺：搭車時應隨時留意周圍的人和環境，不要一直滑手機，忽略周遭情形。

2. 遠離異常行為：若觀察到有人表現出異常或威脅性的行為時，盡量遠離他們，保持距離。

3. 不要待在較冷清的車廂如果可以話，應避免待在人潮較少、較冷清的車廂，而站在車廂內比較人多的區域，這些地方通常較安全。

4. 利用監視器最好站在車廂監視可以錄影的範圍內，這些監視器有助提高安全性，一旦發生事情時，也可以調閱監視器自保。

5. 與他人保持聯繫：應告訴朋友或家人相關行程，並與他們保持聯繫，以便需要時能夠緊急聯絡。

楊聰財說，搭乘大眾運輸時，最常發生的是，其實是遭到扒手偷竊，搭車時要隨時注意自己的包包和財物，確保不被偷竊。

如果真的發生隨機傷人事件時，楊聰財指出，第一、要保持冷靜，不要恐慌，觀察周圍情況，確保知道發生了什麼事情。其次，盡快評估情況，確定自己的安全，並盡量遠離危險區域。第三、如果無法立即遠離現場，應尋找掩護物，如利用座椅躲避、隨身物品防身等或任何能夠保護自己的方式，以保持低姿勢，減少曝露。最後是立即報警且與他人合作，共同保護自己，提高生存機會。

車廂 新冠肺炎 監視器 鄭捷 隨機殺人事件

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