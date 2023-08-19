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陳時中：照顧失智據點長輩 如看見未來的自己

中央社／ 新北19日電
衛福部前部長陳時中。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
衛福部前部長陳時中。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

衛福部八里療養院設失智據點與巷弄長照站，透過藝術創作協助延緩長輩失智退化；前衛福部長陳時中今天表示，每個人都會老，現在照顧好長輩，就好像看見未來的自己。

衛生福利部八里療養院失智據點「樂活心坊」、巷弄長照站「樂活健康站」，今天在板橋區435藝文特區，展出「璀璨時光多媒材美術作品聯展」，繪畫與多媒體等創作，是長輩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間累積的作品。

前衛福部部長陳時中、衛福部醫福會副執行長李新民、市府衛生局長陳潤秋、社會局副局長許秀能、文化局主秘翁玉琴、國民黨籍市議員金瑞龍、民進黨籍市議員林銘仁等人與會，欣賞烏克麗麗、排舞表演，並為聯展揭幕。

陳時中說，失智共同照護中心有助於失智者個案的管理與陪伴，並作為家屬的守護者。現在，這些長輩獲得良好照護，「就像是看見我們的未來」。

陳潤秋推崇八里療養院與市府攜手照顧精神病患與失智病友，不但在社區門診治療，建立康復之家，也有精神長照日照中心。長照據點中，有些原本參加活動的學員，藉由分享自己的生命故事化身為老師，讓藝術成為最好的藥物。

陳潤秋表示，社區夥伴一起推動失智政策，共同營造失智友善社區，新北市有63個失智據點，13處共照中心，提前於今年達成「2025失智友善台灣777」目標，讓失智者延緩病情，在熟悉的社區中保有尊重、安心且安全的生活，家屬也有所依靠。

衛生局說，「2025失智友善777」是指「失智症防治照護政策綱領2.0」中，2025年新北市民有7%以上對失智有正確認識及友善態度，罹患失智症的人口有7成以上獲得診斷及服務，失智家庭照顧者有7成以上獲得支持和訓練。

承傳藝術的志工王惠禎告訴中央社記者，據點是百寶箱，各課程老師研究課程增加肌耐力、增加記憶力、教導拿手好菜一起分享，提供團體參與者間的正向互動經驗。

顧姓學員表示，透過與其他長輩分享手工藝創作，讓學者開心，也讓教授者有成就感；走入據點參與課程，讓退休的她不會窩在家裡成為沙發馬鈴薯。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，疫情期間，許多長輩罹患憂鬱症，透過繪畫或藝術性質活動，可達到紓壓效果，降低許多焦慮或憂鬱的心情，並從作品中建立自信心與成就感。

長輩 陳時中 長照

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