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七夕心臟蹦蹦跳竟是心衰竭警訊 醫：4大症狀盡早就醫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫師提醒，心跳加速、「心臟蹦蹦跳」的狀況，也可能是心衰竭的徵兆，嚴重時會造成患者猝死，民眾若出現容易疲倦、易喘、下肢水腫及心跳過快4大症狀，應及早就醫。示意圖。圖／Ingimage
醫師提醒，心跳加速、「心臟蹦蹦跳」的狀況，也可能是心衰竭的徵兆，嚴重時會造成患者猝死，民眾若出現容易疲倦、易喘、下肢水腫及心跳過快4大症狀，應及早就醫。示意圖。圖／Ingimage

七夕情人節將至，約會時臉紅心跳是常見表現。但醫師提醒，心跳加速、「心臟蹦蹦跳」的狀況，也可能是心衰竭的徵兆，嚴重時會造成患者猝死，民眾若出現容易疲倦、易喘、下肢水腫及心跳過快4大症狀，應及早就醫。

台大醫院心臟血管科主治醫師暨整合醫學科主任王宗道說，民眾對心衰竭常見表現「累、喘、腫」，即患者容易疲倦、心悸、下肢水腫已有一定認知，但常忘記「心跳過快」也是心臟衰竭的主要症狀之一，民眾時常有類似陷入愛河，心跳加速的狀況，也要注意可能是心衰竭癥兆。

他表示，心衰竭致病機轉就像身體幫浦動力不足，無法供給足夠血液給全身器官。心衰竭導致心跳加快的原因，是心臟收縮力道不足，須加快跳痛供給血液給全身器官，久而久之將引發多重器官衰竭、心律不整，甚至造成患者猝死。根據統計，心衰竭患者5年死亡率超過5成，比多數癌症還高，建議民眾出現疑似症狀時應及早就醫、治療。

王宗道表示，心衰竭與多數慢性心血管疾病有相同的致病因子，臨床上近9成心衰竭患者合併2至3種共病，如糖尿病、腎臟病等。統計顯示，急性心衰竭患者併發腎功能惡化比率高達45%，有40%心衰竭患者同時患有糖尿病。故美國與歐洲心臟學會治療指引君建議，治療心衰竭時應考量其他共病，慢性病共同照護係重要趨勢。

「能兼顧心、糖、腎控管的藥物成為目前一線的治療選擇」，王宗道表示，心衰竭治療以藥物為優先。研究顯示，患者治療後能減26%因心衰竭或心血管事件住院風險，糖化血紅素顯著降低，也能有效降低腎衰竭風險、延長患者生存期。

他表示，曾有40歲上班族求診，檢查後除確診心衰竭，也發現患者糖化血色素（HbA1c）數值高達9%，超出正常人的最高值5.6%，且腎功能低下。用藥3個月後，患者不僅心臟收縮指標變好，糖化血色素降至6%，腎功能也恢復正常，足見共病管理的重要性。

王宗道說，過去心衰竭患者多以監測體重、水分攝取與血壓為主，但現在醫師開始關注心衰竭、糖尿病、腎臟病的共病風險，要求患者同步監測糖化血色素、腎功能、尿蛋白等數值。且要定期紀錄、定時服藥，並注重飲食習慣與運動、禁煙禁酒等。

他也說，依照共病情況的不同，心衰竭患者有相應的飲食原則可遵從，心衰竭與腎臟病共病患者更需注意包括飲食中鈉含量與蛋白質攝取，心衰竭及糖尿病共病患者應注意五穀根莖類、乳製品與水果等，直接影響血糖上升的食品攝取量。

患者 腎功能 糖尿病

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