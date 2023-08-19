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環境部升格後不再包山包海 前署長們這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署今天舉行36周年署慶「畢業典禮」，邀請歷屆環保署長參與，圖為環保署長張子敬（左）、環保署前署長魏國彥（右）交談。記者彭宣雅／攝影
環保署今天舉行36周年署慶「畢業典禮」，邀請歷屆環保署長參與，圖為環保署長張子敬（左）、環保署前署長魏國彥（右）交談。記者彭宣雅／攝影

環境部即將在8月22日成立，第一屆環境部長將由中興大學校長薛富盛擔任，兩名政務次長包括現任環保署主任秘書葉俊宏，以及政大國貿系教授施文真；常務次長為現任環保署副署長沈志修；升格組改以後，數名環保署前署長認為，未來環境部成立後，已經沒有過去規畫的包山包海龐大組織，但，仍需要行政院出面協調各部會才能完成政策。

環保署今天舉行36周年署慶「畢業典禮」，邀請歷屆環保署長參與，包括環保署前署長魏國彥、沈世宏、簡又新、蔡鴻德等人都到場祝賀。

魏國彥表示，2009年就開始組改，到2023升格環境部，組織改造是一個很困難的的事情，今天很多環保前輩一同來祝福，或者來緬懷曾經走過的路，本身今天也很有意義。

如今的組改升格，是否有達到當初規畫想像的樣子？魏國彥說，利弊都有，這很難講，原來設計的部包山包海，下轄單位很多，礙於政院組織的相關規定，組織基準法之類的，所能夠設的二級、三級單位是有限的，它會變成有點怪的金字塔形狀，必須說那個一個部的管理，或者組織型態，也有值得再思考的地方。

魏國彥說，從組織架構來說，這是很不容易的，因為原本所謂包山包海，原來有地山林水土，統統來環境部，還包括生物，台灣又是一個多發災難的島嶼，有的就是超乎人力，或者是怎麼保護也保護不來，所以那時候就有一個感覺，那樣的一個部的部長，其實不容易做，不只是知識面要廣，接觸面要廣，「任何一個有一個風吹草動，出點大一點的災難，他都有責任」。

魏國彥表示，這樣對於一個政府組織的穩定、領導階層的領導，都是會形成一個危機，所以不是好做的，所以現在環境部沒有變成那麼大，他認為也有好處。

沈世宏表示，環境部成立，長成比當初想像得還好，原來是把很多部會擠進來，不見得能夠協調得很好，其實很多協調工作，要靠行政院，行政院要把它當一回事，要很認真的協調，不要如前一陣子會都不開，沒協調；各部會也都有各自的法規，協調就在各法規滿足的狀況下做最好的選擇。

環境部 環保署 魏國彥

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