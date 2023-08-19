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環保署36年署慶 末代署長張子敬：有點感傷但也很高興

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署今天舉行36周年署慶，活動定位成環保署「畢業典禮」，邀請歷屆環保署長參與，包括環保署前署長魏國彥、沈世宏、簡又新等人都到場祝賀。圖為環保署前署長沈世宏（左）、環保署長張子敬（右）交談。
環保署今天舉行36周年署慶，活動定位成環保署「畢業典禮」，邀請歷屆環保署長參與，包括環保署前署長魏國彥、沈世宏、簡又新等人都到場祝賀。圖為環保署前署長沈世宏（左）、環保署長張子敬（右）交談。

環保署張子敬爭議不斷，近期卻鮮少公開露面，之前包括四接環評擅改開會地點爭議，以及環保署一級官員性騷擾案，都未露面對外表達意見。環保署即將升格為環境部，張子敬轉任政務委員並未接任第一任環境部長，他今天公開露面表示，最初終究要成立環境部，成立後，對環保工作推動格局會不一樣，誰來接任部長都有特長特點，都會有所發揮。

環保署民國76年8月22日成立，至今歷經36年，即將升格為環境部，環保署今天舉行36周年署慶，活動定位成環保署「畢業典禮」，邀請歷屆環保署長參與，包括環保署前署長魏國彥、沈世宏、簡又新等人都到場祝賀。

身為末代環保署署長，張子敬表示，「有點感傷但也很高興」，環保署經過這麼長時間，可以看到歷屆署長、前輩，一棒接一棒走到今天，雖改制為環境部，看起來環保署是終止，但也是體現環保署大家長期努力的成果，承認大家的貢獻，現在成立環境部，今天的署慶主要是謝謝歷年來、歷屆打拚的的夥伴。

他說，總是一個終結的感傷，環保署規畫成畢業典禮，畢業總是有點感傷，但環境部未來會更好。

對於沒有成為第一屆環境部長，張子敬說，本來最初終究要成立環境部，對環保工作推動的格局會不一樣，可以有機會從法規、過去沒辦法解決的問題，做些盤整想辦法處理。初衷就是組織能成立，誰來當環境部長，他認為每個人都有每個人的特長特點，都能有所發揮，歷屆署長一棒接一棒下來，每個人都留下努力的痕跡，後面的接續者就繼續往前走。

對於之前有些風雨，包括性騷擾案，外界批評他不適任，張子敬表示，其實行政工作就是這樣，任何批評都接受，重點要去檢討，是否有真正外界說的沒有做好的地方，若真沒做好就改，該依法辦的就醫法辦；至於轉任政委後的展望，他說這位置是長官指派任務，目前沒有想法。張子敬沒有為自己任內表現打分數。

環保署 環境部 張子敬

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