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36周年末代署慶 環境部新大樓內裝曝光！四接環評成首要挑戰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今天在後棟新大樓舉辦36周年末代署慶，全新大樓內裝曝光，圖為1樓環評會議室。記者胡瑞玲／攝影
環保署今天在後棟新大樓舉辦36周年末代署慶，全新大樓內裝曝光，圖為1樓環評會議室。記者胡瑞玲／攝影

環保署1987年8月22日成立，迄今已走過36個年頭，每年8月22日都會邀請歷屆署長共同參與署慶，如今環保署歷經16任署長、討論20多年，終將升格成環境部，今天署慶除見證末代環保署將升格，同時開箱環保署後棟新改建大樓，外界關心的環評會議未來也將在此大樓召開。

環保署今天在環保署後棟的新大樓舉辦「環保署36周年署慶典禮」，環保署長張子敬及歷任署長等貴賓到場參加，該大樓去年11月開始改建工程，就為趕上末代署慶舉辦前完工、開箱。

新大樓位於延平南路，為一棟約900坪，地上4層、地下1層建物，外觀顏色原為米黃色，為與環保署前棟的外觀有一致性，因此改為灰色外牆。

走進新大樓，1樓服務台後方就是3間會議室，環保署說，1樓3間會議室規畫為環評會議室，2間較小的會議室可進行專案小組、範疇界定等環評審議，而外界關注的四接環評則會在大間會議室舉辦。大型會議室設計環委坐在中央圓形座位處，左右兩側為開發單位、記者席及民眾席次，民眾席次18席，但開發單位席次若沒坐滿，也可提供民眾入座。

環保署表示，先前環團與立委召開記者會建議改善環評會議室軟硬體，包含直播品質、參與旁聽環評會議等，過去環評會議室較小，無法容納太多人，因此會額外安排欲發言民眾在另一間會議室看環評審議過程，同時等待發言順序；而新會議室空間充足，可滿足旁聽民眾的需求。

另外，環保署表示，會議室也針對SNG連線、錄音需求強化相關設備；會議桌上有麥克風可發言，長按發言按鈕，系統就會聚焦在發言者，並將其影響於螢幕上放大，讓參與會議民眾清楚了解是誰在發言。

2樓及3樓走廊外觀也設計極具巧思，2樓展現環境部及其管轄4署1院的Logo；3樓以「家庭樹」方式呈現歷屆環保署署長及未來環境部部長；舉辦署慶的多功能會議室為該棟大樓空間最大的會議室，總計設有194個席次（其中3席為身障座位），上下舞台的樓梯為友善身障者的電動電梯。

舞台上設有600吋超大螢幕，環保署表示此為目前「全台公家機關最大」，另還有1個150吋螢幕的「提示機」；若舉辦國際會議，場內也設有翻譯室及VIP休息室。

另大樓外牆環境部Logo、樓梯止滑條等均採用「夜光彩」，吸收陽光後，夜間可自行發光不耗電力；4樓運動空間的照明設備也採「自然導光管零耗能照明設備」，也是透過吸收陽光自行照明的燈具，年可見少2640度用電、1307公斤二氧化碳當量，相當於種植119棵20年生大樹。

外界關注的四接環評目前還在初審階段，成為環境部及新任環委首要面對挑戰，針對何時舉辦四接環評，環保署綜計處長劉宗勇表示，環境部22日揭牌，新任環委將由首任部長上任後再圈選。

由於新環委名單將由部長圈選，代表新環委名單22日後才能出爐，也代表9月前這段空窗期都不會有環評案件審查，劉宗勇說，因委員尚未聘任，無法進入實質審查，目前會先把會議紀錄、相關單位審查等資料備好，讓新任環委能依環評法規定，在收到環境影響說明書後的50天內，作成審查結論公告，必要時可再展延50天。

依照環評法及相關辦法規定，環委共21人，其中7人為環保署及各機關官員兼任，另14人由具有環評學術專長及實務經驗專家學者聘兼，日前已啟動第15屆環委的專家學者遴選程序。

2樓多功能會議室舞台樓梯，為友善身障人士的電動樓梯。記者胡瑞玲／攝影
2樓多功能會議室舞台樓梯，為友善身障人士的電動樓梯。記者胡瑞玲／攝影
環保署今在後棟新大樓的多功能會議室舉辦36周年署慶，邀請歷屆環保署長參與。記者胡瑞玲／攝影
環保署今在後棟新大樓的多功能會議室舉辦36周年署慶，邀請歷屆環保署長參與。記者胡瑞玲／攝影
3樓以「家庭樹」方式，呈現歷屆環保署長及環境部長。記者胡瑞玲／攝影
3樓以「家庭樹」方式，呈現歷屆環保署長及環境部長。記者胡瑞玲／攝影
新大樓2樓展示環境部及其4署1院全新logo。記者胡瑞玲／攝影
新大樓2樓展示環境部及其4署1院全新logo。記者胡瑞玲／攝影

環保署 環評 環境部

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