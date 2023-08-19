今年至目前只8個颱風 賈新興：2018年後連續第4年偏少

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
1951年至今年歷年1至8月颱風生成數。圖／取自賈新興臉書
1951年至今年歷年1至8月颱風生成數。圖／取自賈新興臉書

2023年截至目前有7個颱風生成，其中1個颱風朵拉是越洋而來，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，仍算8個颱風，長期平均是13.65個，自2018年之後連續第4年颱風生成數偏少。

他說，歷史上1至8月最多有23個颱風生成，分別是1965年及1971年。歷史上最少的，是1998年的4個颱風生成。

賈新興表示，2023年有3個颱風發布警報，分別是5月29日至5月31日的瑪娃颱風，7月24日至7月28日的杜蘇芮颱風，以及8月1日至8月4日的卡努颱風。

近期是否有颱風，中央氣象局預報員朱美霖昨天說，目前洋面上有對流雲系發展，8月下旬左右有熱帶系統發展的跡象，不過，目前並沒有比較有組織的系統出現，可是太平洋高壓南側一帶還是季風槽的位置，後續下周初期東太平洋，或是後期整個南海到太平洋的菲律賓東邊這一帶，有熱帶系統發展跡象，實際發展情形氣象局會持續觀察。

今年每月颱風生成數和氣候值比較。圖／取自賈新興臉書
今年每月颱風生成數和氣候值比較。圖／取自賈新興臉書

氣象局 賈新興

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