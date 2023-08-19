今年至目前只8個颱風 賈新興：2018年後連續第4年偏少

2023年截至目前有7個颱風生成，其中1個颱風朵拉是越洋而來，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，仍算8個颱風，長期平均是13.65個，自2018年之後連續第4年颱風生成數偏少。

他說，歷史上1至8月最多有23個颱風生成，分別是1965年及1971年。歷史上最少的，是1998年的4個颱風生成。

賈新興表示，2023年有3個颱風發布警報，分別是5月29日至5月31日的瑪娃颱風，7月24日至7月28日的杜蘇芮颱風，以及8月1日至8月4日的卡努颱風。