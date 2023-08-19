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照顧人力荒 ─現況篇／照顧人力 向新南向學生招手

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
前兩年的疫情彰顯了的國內照顧人力不足的困境，高齡少子化，勞動人口減少，勢必使得照顧人力匱乏的現況雪上加霜。示意圖。圖／聯合報系資料照
前兩年的疫情彰顯了的國內照顧人力不足的困境，高齡少子化，勞動人口減少，勢必使得照顧人力匱乏的現況雪上加霜。示意圖。圖／聯合報系資料照

高齡少子化，勞動人口減少，勢必使得照顧人力匱乏的現況雪上加霜，衛福部長照司副司長吳希文表示，未來除了繼續鼓勵中高齡投入長照服務產業外，也會增加年輕世代投入的誘因，長照司也積極希望透過「新南向產學國際專班」，引進外籍生人力。

吳希文說，會從三個面向打開照服員人力來源。第一，與教育部「五專展翅計畫」合作，長照機構提供獎學金與培育人力，年輕世代畢業即可投入照顧服務產業。

第二，勞動部補助照服員專班訓練，鼓勵中高齡參與照服員工作，長照司後續也會與勞動部討論獎勵及訓練方案，改善工作流程、職場友善。

第三，教育部正討論搭配「新南向產學國際專班」，招募僑生、外籍生來台就讀長照科系，就學後輔導產學合作，畢業後留在台灣的住宿機構擔任照服員。

吳希文說，新南向產學專班仍在討論階段，尚未公告，後續會找有意願的學校、機構，了解實際需求，研議獎勵機制，吸引僑外生來台就學、後續投入工作。

吳希文表示，長照司每年會與縣市政府做照顧人力需求盤點，由縣市政府依據布建目標、成長幅度，推估下年度需求人力，長照司依此需求培訓。一一一年，長照單位加上巷弄長照站、榮民之家等服務據點，照顧服務員人數九萬五千多人。

數位版看這裡

資深照顧者未被開發

家庭照顧者關懷總會秘書長認為，面對照顧人力荒，「公共化」是必然的方向。至於人力短缺上哪找人，她認為，「家庭照顧者」是沒有被好好開發的一塊。進數位版看三十幾年的資深照顧者成為照顧服務員的故事。

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長照 照服員

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