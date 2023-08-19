照顧人力荒 ─現況篇／專家：應降低長輩失能率

3個觀念扭轉長照服務 不能只聚焦照顧人力

「假如只聚焦照顧要提供足夠的人力的話，人力絕對趕不上需求。」居家服務策略聯盟理事長涂心寧踏入長照服務產業將近三十年，參與了整個產業的變化，她認為要解照顧人力荒這題，關鍵不是找到夠多的人投入， 而是社會要重新調整對長照的期待。她有三點建議：

第一，長照辦得好不好的指標，應該從「提高涵蓋率」（服務使用人數／需求推估人數），挪移到「降低失能率」，至少維持失能率，失能的人減少了，照顧需求就會下降。

她建議，日照要打開大門，為更多長者復能。現在家屬送來只是買時間托顧，但理想的日照是，針對每個長輩的失能狀況訂定復能計畫，提升其生活自立能力。涂心寧舉例，她所屬的長照單位在新莊的日照，有爺爺坐著輪椅進來，半年後自己走路回家。在中和的據點，六個失能長者在幾個月的積極復能後，失能等級由四級降到二級。

第二，解構照顧服務，依服務的難度將照服員再分級。

涂心寧強調，每個服務項目需要的專業深度不同，她建議先解構「照顧服務」，譬如居家服務中，使用比較多的是「協助沐浴」跟「陪同外出」，目前都是由上完至少九十小時課程的照顧服務員來做，或許未來陪同外出服務員資格可以放寬，例如上過四十小時相關課程即可。將服務內容區分等級，讓更多人可以投入照顧服務。

第三，善用輔具，達成在家自立生活的可能性。

涂心寧指出，台灣是輔具大國，但很可惜輔具輸出的多、本土運用的少，善用輔具，對於減緩照顧人力荒也有很大幫助。

例如照服員常在服務時因移轉位受傷，中高齡照服員受傷後很難繼續工作，居家或機構若有移轉位工具，是保護照服員免於工作傷害、永續工作的方法之一。