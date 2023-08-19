愛肝達人站／魚釣了起來，老婆：這魚好可憐。 老公：「誰叫它不閉嘴。」

夫妻老是吵架，生悶氣。有一天老公釣了魚回來。

老婆：「這魚好可憐！」

老公：「誰叫它不閉嘴。」

委屈的老公，只能這樣，指桑罵槐一下，是現在老公的常態。

俗語說，「病從口入，禍從口出。」嘴巴是人體最重要與人溝通的工具，說好話，人人喜歡聽，人緣好，說氣話，沒人緣，自己也不會好到哪裏去。

食物由嘴巴入口，但吃的東西衛不衛生，有沒有包藏禍心，全憑肉眼判斷。因此，有人吃壞了肚子，上吐下瀉，引起所謂的胃腸炎。

腸胃炎是夏天常有的事，因為天氣熱，食物細菌繁殖快，例如吃生食如生魚片，或麵煮熟了，但加上蔥蒜易有細菌的汙染就是常見的原因，有些食物遭霍亂弧菌汙染，吃進肚裡就會水瀉不止甚至休克，有些細菌例如台灣常見的克雷白氏菌（Klebsiella pneumoniae）會引起肝膿瘍，嚴重者甚至眼睛瞎、腦化膿，都是病從口入的例子。

除了細菌之外，有些病毒也是由口吃入引起的，尤其小孩容易引發病毒性腸胃炎。

此外，急性A型或E型肝炎，也是由食用汙染這兩種病毒的青菜而感染，因此常見一家人感染急性A型肝炎，就是共食共飲之故，嚴重者甚至會引起猛爆性肝炎，甚至因而致命。

隨著醫藥衛生的進步，病由口入的機率也會愈來愈少了，反而因社會型態改變，人與人之間的互動改變，說話不得體，恩愛夫妻變怨偶，朋友反目成仇，甚至引發殺身之禍，都是由人體的尊口引發的。因水能載舟亦能覆舟，口能攝食也能引來不幸，不可不慎。