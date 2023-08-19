院長講堂／多工創新往前衝 馬惠明學太極控制身心

台大醫院雲林分院長馬惠明從小就好動，自嘲無法專注一件事情很久，多工創新的腦袋，讓他拚命往前衝。從推動台灣緊急醫療救護、公共場所裝設AED（自動體外心臟去顫器），再到雲林推動遠距醫療、區域聯防，改善偏鄉醫療資源不足窘境，他不曾停下腳步，卻在遇見太極拳後，找到了控制自己身心的密碼。

台大醫院雲林分院長馬惠明。圖／台大醫院雲林分院提供

馬惠明小時候的志願是當太空人，但當時的科學並不先進，理所當然地當太空人夢碎，他的數學、文學表現都不突出，卻很喜歡生物科學，媽媽買了顯微鏡給他，得空就到田裡、水溝抓昆蟲，在家裡做實驗，培養出當醫師的志趣。

了解自己 毅然轉戰急診

他自覺很機靈，在內科受訓時，選了次專科心臟科，後來台灣開始發展急診醫學，是完全不一樣的醫療領域，他並未因為可能因此沒有固定患者而猶豫，毅然決然轉到急診醫學領域發展。

「我很好動，我的腦袋很多工，無法固定時間專注一件事情很久，不能開刀四、五個小時。」馬惠明說，雖然急診環境不友善，也不是一個專科，但覺得滿適合他，了解自己是什麼樣的人，就可以知道要去什麼樣的地方。

就這樣一邊接受心臟科的訓練，一邊在急診最前線努力，馬惠明成為台大第一位專攻急診醫學的總醫師，又獲得教育部公費留學，前往美國約翰霍普金斯大學取得醫療政策和管理博士學位。

「過動讓我很有想像力跟創造力，很喜歡嘗試新的事情，喜歡做一個從無到有的事情。」馬惠明學成歸國後，即致力發展台灣急診醫療，當時猝死是救不回來的，他從無到有說服許多人，先在台北市推動「雙軌制到院前救護計畫」，進而擴及全台，後又推動公共場所裝設AED，這些到醫院前的制度，讓猝死的存活率從不到1%提升到以前的10倍。

打造雲林 遠距醫療標竿

2016年在時任台大雲林分院長黃瑞仁的邀約下，馬惠明選擇放下熱鬧喧嘩的都市生活，來到大家口中的偏鄉「雲林」。因為恩師點醒了他，「你把急診做得很好，是因為台北有這個環境？還是你真的做得很好？」於是他決定到雲林分院服務。

馬惠明來到雲林分院擔任副院長，做了很多想做卻一直沒機會做的事情，他把雲林打造成遠距醫療的標竿，透過區域聯防，彌補醫療資源不足，也嘗試做國際醫療。「人生做了不同的選擇，就能看到不同的風景。」

提及生活哲學，或許是過去在急診的經驗影響，他說，過日子跟做財報一樣，該做的事情一段時間就要結清，不是等退休或是等以後，有效率、開心地完成工作，幫助別人可帶來快樂。

愛吃蔬果 也愛運動旅遊

馬惠明愛吃蔬菜水果，喜歡到處旅遊，最喜歡到歐洲一覽人文歷史；熱愛運動的他，會去健身房，也喜歡衝浪、滑雪跟游泳，最近開始接觸太極拳，他形容太極拳的一動一靜一呼吸，讓他「從來沒有這麼清楚自己的身體處於什麼狀態，要怎麼控制它。」猶如找到身心的密碼。

當工作壓力大時，他會彈鋼琴紓壓，其實在工作之餘，他花很多時間練習鋼琴，有時傍晚到台大雲林分院，就會看見他練鋼琴的身影，他不僅是喜歡音樂，更因為彈鋼琴有很多精細的動作，可以增進自己的控制力，與太極拳有異曲同工之妙。

2022年8月馬惠明接任院長後，對雲林分院有更多期許，希望這裡是醫療的燈塔、夢想的搖籃，希望所有的醫院在這邊沒有競爭，只有合作，更希望雲林分院成為創新的基地，就像遠距醫療就是一種創新，透過組織文化建立，讓所有的醫師、職員覺得可以安全地天馬行空講出自己的點子，透過投資年輕人的計畫，為雲林找到任何可能。

馬惠明(左)接觸太極拳後，彷彿找到控制自己身心的密碼。圖／台大醫院雲林分院提供