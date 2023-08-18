好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥 台中下架363罐

好市多又出包！台中市食品藥物安全處今天說，主動執行美國進口香辛料調味粉抽驗專案，抽驗好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與規定不符，已下架台中2家好市多分公司共363罐，並移請源頭進口商好市多高雄總公司所轄高雄市衛生局處辦，業者涉違反食安法，最高可處2億元罰鍰。

食安處表示，有鑑於好市多輸入油漬乾酪邊境檢出環氧乙烷事件，經風險評估後，發現美國進口的香辛料調味粉被驗出環氧乙烷的風險較高，故啟動販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗5件。

食安處說明，檢驗結果8月11日出爐，好市多台中南屯分公司抽驗的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與我國規定不得檢出的規定不符，目前已發函進行相關處辦的行政程序中，另業者可於文到15日內，提出申請複驗。

食安處說明，台中市2家好市多分公司共已下架McCormick大蒜綜合香料調味粉產品363罐（每罐637克，約231.2公斤），目前持續進行回收中，如後續複驗結果仍檢出不符規定，則涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可處以6萬以上、2億元以下罰鍰。市府將主動掌握邊境抽驗結果、風險評估，並滾動式調整後市場監測的抽驗項目，加強把關市民的食安與健康。