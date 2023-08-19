七夕來臨不想再孤單一人？全台六大人氣月老廟與五大參拜注意事項助你終結單身！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的月老廟與參拜注意事項排行。

七夕情人節即將到來，不想再羨慕路上放閃的情侶們嗎？不妨借助月老的力量來開啟桃花，還能請月老幫忙找到符合自己條件的理想情人，不過拜月老也是有許多注意事項需要謹記在心，小心別反而斬斷自己的情緣了，以下就整理出了網友熱議的月老廟與參拜月老注意事項，趕緊手刀做筆記吧！

「台中樂成宮」被網封復合聖地 「台北霞海城隍廟」佳偶配對快狠準 ▲ 網友熱議六大月老廟 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「月老廟」相關的話題討論，可以發現「台中樂成宮」引起社群熱烈討論，網友大讚「拜完樂成宮，桃花旺旺來」、「我在那裡（台中樂成宮）拜月老，求姻緣，很靈，嫁了一個好門」，還有信徒分享自己和樂成宮月老幫忙找的對象結婚了，促成了許多佳偶。另外，有不少網友都提及「台中樂成宮是復合聖地」、「樂成宮月老爺爺求復合」，表示自己想要復合，並在拜完樂成宮月老後真的受到月老的幫助，成功復合的案例不計其數。

而提到北部最有名的月老廟，莫過於「台北霞海城隍廟」，這裡的月老以快速有效率著名，網友就直呼「霞海城隍廟拜完後一星期脫單！」、「11月去拜，1月跟女友在一起，我當時條件列得超清楚，但是女友完全符合」，覺得霞海城隍廟的月老非常靈驗，不只配對速度快，對方還是符合自己要求的理想型。還有人認為「要求好姻緣要到霞海城隍廟的月老，真的會遇到好姻緣」，推薦給想要祈求正緣或是尋找結婚對象的善男信女。

同樣位於台南的「祀典武廟」與「祀典大天后宮」，當地人說明這兩間月老廟各司其職，「武廟月老幫你斬爛桃花和工作小人，大天后宮月老幫你工作和感情上找到好人緣」；若是只是想要談一場戀愛擺脫單身的人，網友則大推「日月潭龍鳳宮名言是必定脫單」，建議大家可以依照自身的需求前往不同的廟宇參拜。

「供品選擇」甜食鮮花月老最愛 願望成真記得「還願勿食言」超重要 ▲ 參拜月老五大注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 決定好要前往的月老廟之後，在參拜的過程中也有許多注意事項需要小心，首先是「供品選擇」，有網友發文請益拜月老的供品準備，獲得大批留言回覆「可以買糖蔥！月老喜歡！」、「花果茶=開花結果、牛奶花生=花生好事、巧克力=讓月老吃甜甜」，說明月老喜歡甜食，其他像是圓形的水果或是有諧音的食物也都相當推薦。

而許多人都提到成功遇見另一半或是真的結婚了，一定要記得「還願勿食言」，至於發展到什麼樣的情況需要還願，會因為許的願或是不同廟宇有不同的習俗，有人說道「我去拜的月老廟，工作人員說要結婚再去還願就好」，但也有人認為配對成功、斬斷爛桃花就需要還願了，建議大家可以詢問廟方人員更為準確。

此外，網友還提醒「紅線勿亂求」，表示「抽籤或是紅線都要擲筊」、「月老說拿幾條紅線就拿幾條，千萬不可多拿」，不能太過貪心或是強求紅線，以免冒犯到神明，反而讓自己的感情路變坎坷；同時參拜時「服裝端莊整齊」也很重要，不要穿著太過暴露，也不要戴帽子、墨鏡或口罩，要將五官露出來，月老才能看清楚你的長相。

最後，網友們再補充「勿撐傘入廟」，是因為雨傘諧音的緣故，「姻緣很可能會『散』掉，也離身旁的拿傘的人遠一點，摺疊傘也要先放進包包」，覺得寧可信其有，不可信其無，這些禁忌都還是要小心為上！

你有拜過月老嗎？又或者你也是想脫魯的人嗎？除了參考以上的月老廟以及注意事項排行榜外，記得到月老廟參拜前，要先列好希望找到對象的條件清單，並帶上一顆虔誠的心，相信心誠則靈，祝福大家都能遇見自己的真命天子/女！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「月老廟」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/14，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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