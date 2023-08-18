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三軍總醫院社區門診 李棟樑感謝醫護照護榮民眷

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），到自強里活動中心慰問榮民榮眷。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），到自強里活動中心慰問榮民榮眷。圖/軍聞社

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往松山區自強里，慰問在當地進行社區巡迴門診服務的三軍總醫院松山分院醫護人員，並捐贈急難病困醫療金100萬元，前往三總就醫的榮民與眷屬如有財務困難，可以申請支用，享有更好的醫療服務，以感謝榮民早年保家衛國的犧牲奉獻。

一個月前的7月17日，松山分院也曾應李棟樑的建議，到松山區龍田里，舉行社區巡迴門診。

李棟樑上午與軍友社副秘書長蘇世霖、國防部政戰局局長楊安中將、三總松山分院院長陳元皓少將等人，前往自強里民活動中心，關懷巡迴醫療情形。過程中李棟樑親切與榮民眷寒暄互動，關懷身體健康狀況；他也期望國軍各醫院未來能增加巡迴醫療的深度及廣度，使更多年邁、行動不便的榮民眷不必長途跋涉至醫院，即能獲得優質的照護。

三軍總醫院松山分院到松山區自強里進行巡迴門診。圖/軍聞社
三軍總醫院松山分院到松山區自強里進行巡迴門診。圖/軍聞社

榮民 國軍 國防部

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