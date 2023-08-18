護病比竟1：20 護理師赴行政院抗議 6訴求「合理護病比入法」

新冠疫情加劇護理師高護病比、過勞、低薪問題，使得半年內1700名護理師離職。今年7月27日衛福部雖開會，有共識將全日護病比改為三班護病比，後續尚未有進一步調整，台灣護師醫療產業工會今號召護理師至行政院前抗議，提出要求合理護病比入法、勞動部應加強勞檢次數、提高健保護理支付標準等6大訴求，並遞交陳情書，行政院、衛福部代表回應，會盡快研擬。

台灣護師醫療產業工會理事長林伶芳表示，護病比長期過高會導致病人致死率、感染率、跌倒及褥瘡發生率不斷上升，高壓力、高過勞風險、低薪剝削與勞動條件不佳的護理職場環境，則引發台灣護理師離職潮。

工會先前調查，統計近千名護理師提供的問卷結果，現行護理人員白斑照顧平均值11.55人次、小夜班15.55人次、大夜班17.88人次，早已超過鄰近韓國、日本、美國澳洲等國護病比。

工會整理各國高護病比引發高死亡率相關研究，在2014年的歐洲研究，當護理師每多照顧一名患者時，患者出院後30天內的死亡率增加7%；2015年韓國研究，護理師每多照顧一名患者，患者入院30天內死亡率增加5%，若護士每增加10%，患者死亡率下降9%；2018年歐洲研究，護理師每多照顧一名患者，患者入院30天內死亡率增加7%，少給與患者的護理多增加10%。

「高負荷的醫療環境下，如何有良好的醫療服務品質存在？」台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，台灣護病比為1:13，比西班牙1:12.7、比利時1:10.8、英國（急性病房）1:8、瑞士1:7.8、瑞典1:7.6都高，「還有醫院護病比1:20，會死人的」。

陳玉鳳說，歐美護病比1:6但薪水高，台灣護病比是別人2倍，「我們的薪水卻沒有10萬起跳」。現場護理師說，現在的薪資含夜班費只有3.5萬元。

陳玉鳳說，衛福部今年7月27日召開「三班護病比入法研商會議」，雖三班護病比入法有共識，但對於數值如何制定，各界仍存在分歧，開會中醫療資方代表端，甚至一再表示，高護病比是基於「成本考量」，雖資方有意願提升護理人員薪資、加發績效獎金，但因健保體制總額給付點數過低，無力負擔護理人員薪資調整，認為政府應先調高健保給付，院方才能調降護病比，「資方考量成本，而非病人安全，深感遺憾」。

護師工會提出6點訴求：

一、應依基層護理人員提出的合理三班護病比照顧病人數標準入法：醫學中心白班1:5、小夜班1:8.4、大夜班1:11；區域醫院白班1:7、小夜班1:10、大夜班1:12.8；地區醫院白班1:7、小夜班1:10、大夜班1:12.9。

二、勞動部應加強勞檢次數，以及強化要求醫院對於護理人員職場安全以及照護人力監控，避免護理人員超時過勞，危害病人安全以及護理人員職場安全。

三、提高健保護理費支付標準，應隨病況複雜度及照護人數異動（不可以用浮動點值計算）以及全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂，會議應有相關護理產業工會加入 參與，共同討論費用給付，才能實質改善護理環境。

四、主管機關衛生福利部所屬醫院共27家醫院，應帶頭實施護理人員薪資調整（不分公職及約聘僱）做為表率。

五、參照日本政府2022年2月至9月發給護理人員每月4000元日幣（將近 1%薪資）防疫津貼，同年10月起從健康照護費（國家健保）中發給護理人員每人每月1萬2000元日幣（約加薪3%），匯入個人專戶，不透過醫院給予，避免護理人員加給遭院方從中剝削。

六、有關勞動法相關法令，教育部應規定護理專科學校應將勞動法相關法令列為必修科目；醫事人員繼續教育每年至少6小時，醫院上課應由工會辦理授課或勞動法資格律師授課。

今行政院內政衛福勞動處參議彭巧菁、衛福部護理及健康照護司專委曾淑芬代表接受陳情書，並表示，護理師的心聲都聽到，會帶回去好好研議。

針對護病比調整一事，曾淑芬說，目前已經在研議中，可能還需要和護理團體、醫院團體代表協商，會盡快擬出共識。