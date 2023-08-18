視察萬大線 蔣萬安為這原因特別向陳建仁請命

台北市長蔣萬安上午陪同行政院長陳建仁前往萬大線一期工程北市段工區，實地視察工程進度。蔣萬安指出，他要藉由院長來的機會，要向院長請命，台北捷運興建，整體經費增加756億，其中427億懇請中央給予支持。陳建仁在致詞時也說，發展捷運不分藍綠，只有一起合作，才有辦法完成。

蔣萬安上午陪同陳建仁視察萬大線一期工程，行政院在民國99年核定捷運萬大線工程，全長22.8公里，其中萬大線一期9.5公里，共設9座地下車站，在台北市境內設置4座車站，但因其行經位於土城與中永和地區經華中橋進入台北市區的要道，以及相對老舊的市區，萬大線的完工通車對於改善交通與帶動地區發展，具有非常重要的角色。

蔣萬安致詞指出，這次院長來視察萬大線，表示中央政府對捷運工程表達最高的重視，藉由院長來機會，他還是要向院長請命，過去3年疫情，缺工缺料嚴重，加上國際局勢，俄烏戰爭、原物料上漲，營建工程經費提升非常多，萬大 線一、二期工程，以及捷運南北環段，相關修正計畫也會送中央，目前整體經費增加756億，其中427億懇請中央給予支持。

陳建仁表示，萬大線第一期，萬華到土城，經費是700多億，但會增加到800多億，這是因為疫情、原物料上漲、勞工薪資上漲和工程困難，所以計畫送到行政院來時，行政院一定會好好考量這些因素，因為發展捷運不分藍綠，只有一起合作才有辦法完成。

陳建仁也說，整個台灣的交通建設，在「小英」總統上任後非常關心，任內核定的捷運有10條，補助包括前瞻和工程預算，補助1518億，再加上700多億，會超過2千億。 但交通建設，只問需要，中央地方一起攜手合作，不會是債留子孫，拖垮財政，絕對不是。