挺820還路於民大遊行 余父催淚告白「向政府討平安回家的路」

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聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。本報資料照片
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。本報資料照片

行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。而讓民眾關注到「行人地獄」嚴重性，始自5月8日3歲余姓女童走在斑馬線車禍身亡。女童的父親余志祥透過影片呼籲大眾參與，「因為我們真的不知道，下一個發生事故的，是否有可能是自己身邊最親的家人、最好的朋友」。

余姓女童5月8日由母親牽著過馬路，突遭汽車撞上，傷重不治，她的母親至今不良於行。余志祥說，5月8日早上他被一通來自台南成大急診室吵醒，「也吵醒了我庸庸碌碌的一生，到現在我還是無法忘記那天的場景，我想我會記得一輩子，也會傷心難過一輩子」。

他說，事發之後，「我真的很希望離開的人是我，不是我女兒」。他也好希望可以幫太太承受身體的痛，不過，可惜的是，人生無法重來。愛女的離開，獲得台灣社會大眾的關愛，也喚起了更多人關注行人安全的議題。

余志祥表示，他相信各縣市以及中央行政官員都有在改善行人的安全，但是速度真的不夠快，而且有點本末倒置。交通3E工程為首要，教育次之，最後才是執法。但是目前中央政府官員的做法，好像比較偏重在執法這一方面，而不是從最根本的工程來改善。

他說，他相信有成效，但是這個成效會建立在行人以及用車者的對立之下，「因為你沒有人本工程，你要開車騎車的人多小心？真的很難很難」。

余志祥表示，許多人說8月20日凱道遊行是為了某些政黨，為了反而反，但他不這麼認為，因為他可以深切的體會到行人安全的議題，絕對不分黨派，不分宗教，不分貧富。「車子撞到你之前，絕對不可能問你說，你是藍色還是綠色的」。

「如果你真的擔心8月20日的遊行被某些政治人物當作選舉的個人舞台，那你更應該站出來跟我們一起維護當天的秩序，別讓這些人得逞」。余志祥說，行人路權是一個有功無賞、打破要賠的議題，他喊話副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，「你們身為未來可能的總統人選，應該也要為這個議題發聲」。

余志祥說，因為我們真的不知道，下一個發生事故的是否有可能是自己身邊最親的家人、最好的朋友。憲法賦予人民集會遊行的自由，8月20日請大家一起走出來，為了你最想要保護的人，為了我們的下一代，向政府討一條平安回家的路。

余志祥說，行人路權是一個有功無賞、打破要賠的議題，他喊話副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，「你們身為未來可能的總統人選，應該也要為這個議題發聲」。圖／取自「還路於民——行人零死亡」YouTube頻道
余志祥說，行人路權是一個有功無賞、打破要賠的議題，他喊話副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，「你們身為未來可能的總統人選，應該也要為這個議題發聲」。圖／取自「還路於民——行人零死亡」YouTube頻道
余志祥說，事發之後，「我真的很希望離開的人是我，不是我女兒」。愛女的離開，獲得台灣社會大眾的關愛，也喚起了更多人關注行人安全的議題。圖／取自「還路於民——行人零死亡」YouTube頻道
余志祥說，事發之後，「我真的很希望離開的人是我，不是我女兒」。愛女的離開，獲得台灣社會大眾的關愛，也喚起了更多人關注行人安全的議題。圖／取自「還路於民——行人零死亡」YouTube頻道
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。五大訴求。圖／取自「行人零死亡推動聯盟」臉書粉專
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。五大訴求。圖／取自「行人零死亡推動聯盟」臉書粉專
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。活動流程。圖／取自「行人零死亡推動聯盟」臉書粉專
行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行，將於20日周日在凱道登場。活動流程。圖／取自「行人零死亡推動聯盟」臉書粉專

集會遊行 行人地獄 路權

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