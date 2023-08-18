聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／在家別忘喝水

聯合報／ 文／林秋蟬（彰化市）
在家忘記喝水也會中暑。圖／林秋蟬提供
在家忘記喝水也會中暑。圖／林秋蟬提供

以前在職場有冷氣，下班回家也不用吹冷氣，都能安然渡過夏天，如今退休在家近12年，我對冷氣也是敬謝不敏，裝冷氣一來不利環保，二來傷害筋骨。

老公的工作環境沒有冷氣，日前他的腰部長出又痛又癢的疹子，就醫診斷是帶狀疱疹。我也因年紀漸長，代謝變差，從去年夏天開始，前胸後背竟長出奇癢難耐的痱子，今夏又逢百年最熱，酷暑熏蒸，夫妻倆決定在房間加裝冷氣，才稍解逼人暑氣。

可是客廳沒有安裝冷氣，因客廳空間大，還通廚房、儲藏室、樓梯，太耗電了，這決定讓我自食惡果中暑了。

前幾天要用從娘家摘的艾草DIY艾草枕，縫製枕頭套，因縫紉機在西曬的客廳，溫度較高，我一忙就忘記喝水，一個下午車縫兩個枕頭套，完成時已是傍晚時分，晚餐後整個人天旋地轉、頭暈目眩，惡心想吐，只好趕快躺下，麻煩老公點按推一下頭部，才稍稍緩解。女兒擔心我可能是中風前兆，就醫檢查結果血壓、心跳一切正常，歸根究柢，應是缺水導致。

在家忘記喝水也會中暑，提醒親友應隨時補水，每日一杯薑棗茶，慎防中暑，沒想過我下田種菜安然無恙，卻掉以輕心，在家中招了。「炎炎夏日正好眠」時代已結束，應以更謹慎的心態對抗一年熱過一年的夏日時光。

冷氣 中暑 老公

延伸閱讀

感染新冠竟增加帶狀疱疹發生率！醫呼籲趕快打疫苗保護自己

高層感冒禁止全公司開冷氣 他氣炸：準備離職

28歲男爬山怕揹太重水帶太少 返家全身發熱就醫竟中暑

190童軍自韓返港 見家人淚崩

相關新聞

雨彈襲南台灣 高雄淹水大塞車

南台灣昨出現強降雨，曾文水庫集水區持續進帳，蓄水率終於突破65％，若再有明顯進帳，未來一年台南可望不缺水。不過，強降雨卻...

山道猴子遭戴綠帽人生巨變 心理師：濃縮男性常見心理議題

YouTube影片「山道猴子的一生」引起熱議，上下兩集影片已突破470萬觀看。男主角「山道猴子」在第一段感情中遭感情詐騙...

明天天氣「複製貼上」 暴雨上午再襲南部、下午襲別處

暴雨今天上午襲擊南台灣，高雄首當其衝，傳出災情。據中央氣象局觀測，明天天氣就是今天的「複製貼上」，南部仍要慎防局部大雨，...

「山道猴子的一生」爆紅 不惜背債也要改車？專業修車技師揭密

由YouTube頻道「Eric Duan」推出「山道猴子的一生」影片，僅短短幾天就突破300萬觀看次數瞬間爆紅。影片中描...

巧克力名店「拾米屋」竟查出過期原料 食藥署重罰26.7萬

衛福部食藥署公布「巧克力製品製造業」稽查專案結果，知名巧克力名店「拾米屋」被發現存放「過期食材」，同時未確實投保產品責任...

含糖碳酸飲料未來禁標榜「富含維生素C」 最重可罰400萬

台灣國人愛喝飲料，根據國健署問卷統計，9成以上學童每周至少喝1次含糖飲料，且其中4成民眾每周至少喝7次以上。不少市售包裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦