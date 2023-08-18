健康你我他／在家別忘喝水

以前在職場有冷氣，下班回家也不用吹冷氣，都能安然渡過夏天，如今退休在家近12年，我對冷氣也是敬謝不敏，裝冷氣一來不利環保，二來傷害筋骨。

但老公的工作環境沒有冷氣，日前他的腰部長出又痛又癢的疹子，就醫診斷是帶狀疱疹。我也因年紀漸長，代謝變差，從去年夏天開始，前胸後背竟長出奇癢難耐的痱子，今夏又逢百年最熱，酷暑熏蒸，夫妻倆決定在房間加裝冷氣，才稍解逼人暑氣。

可是客廳沒有安裝冷氣，因客廳空間大，還通廚房、儲藏室、樓梯，太耗電了，這決定讓我自食惡果中暑了。

前幾天要用從娘家摘的艾草DIY艾草枕，縫製枕頭套，因縫紉機在西曬的客廳，溫度較高，我一忙就忘記喝水，一個下午車縫兩個枕頭套，完成時已是傍晚時分，晚餐後整個人天旋地轉、頭暈目眩，惡心想吐，只好趕快躺下，麻煩老公點按推一下頭部，才稍稍緩解。女兒擔心我可能是中風前兆，就醫檢查結果血壓、心跳一切正常，歸根究柢，應是缺水導致。

在家忘記喝水也會中暑，提醒親友應隨時補水，每日一杯薑棗茶，慎防中暑，沒想過我下田種菜安然無恙，卻掉以輕心，在家中招了。「炎炎夏日正好眠」時代已結束，應以更謹慎的心態對抗一年熱過一年的夏日時光。