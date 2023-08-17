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搶攻七夕商機！萊爾富限時5天「特大杯冰檸檬風味美式咖啡」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻七夕商機，萊爾富門市8月18日至8月22日推出Hi Café特大杯冰檸檬風味美式咖啡買1送1。圖／萊爾富提供
搶攻七夕商機，萊爾富門市8月18日至8月22日推出Hi Café特大杯冰檸檬風味美式咖啡買1送1。圖／萊爾富提供

七夕情人節即將到來，萊爾富特別攜手愛禮花卉，於「台北霞海城隍廟」附近的萊爾富北市迪化店與內湖科技園區內的萊爾富北市湖鑽店同步開賣應景鮮花，提供近10款花種，每束價格自99元至199元不等，門市亦備有數款質感花瓶容器，每只售價99元。

巧克力也是甜蜜佳節表達情意少不了的首選商品之一，萊爾富即日起至8月22日推出金莎指定商品任選2件8折優惠，包含售價42元的金莎3粒裝、臻品3粒裝，還有售價68元的金莎5粒裝、售價69元的金莎小心意禮盒；另外還有百元以上的金莎8粒裝精緻禮盒、金莎心型禮盒、金莎16粒分享禮盒與金莎金鑽禮盒（24入裝）皆享任2件8折的優惠。

此外，萊爾富門市8月18日至8月22日限時5天推出七夕情人節風味咖啡飲品，Hi Café特大杯冰檸檬風味美式咖啡（單杯售價75元）可享買1送1。

迎接七夕，萊爾富攜手愛禮花卉於限定門市推出浪漫鮮花搶市。圖／萊爾富提供
迎接七夕，萊爾富攜手愛禮花卉於限定門市推出浪漫鮮花搶市。圖／萊爾富提供
迎接七夕情人節，萊爾富於北市迪化店、北市湖鑽店開賣鮮花，最低99元起。圖／萊爾富提供
迎接七夕情人節，萊爾富於北市迪化店、北市湖鑽店開賣鮮花，最低99元起。圖／萊爾富提供
七夕送巧克力表情意，萊爾富即日起至8月22日推出金莎指定商品享任2件8折。圖／萊爾富提供
七夕送巧克力表情意，萊爾富即日起至8月22日推出金莎指定商品享任2件8折。圖／萊爾富提供

霞海城隍廟 情人節 咖啡

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